W sklepach sieci Żabka zakupy można zrobić zazwyczaj w te dni, w które inne sklepy nie są w ogóle otwarte albo gdy są już zamknięte. Według polskiego prawa w tym roku w Wigilię większość sklepów była zamknięta. Wyjątkiem były właśnie sklepy sieci Żabka, których godziny otwarcia ustalali franczyzobiorcy a więc właściciele poszczególnych punktów.

Czy sklepy sieci Żabka będą otwarte 26 grudnia?

Podobnie było w Boże Narodzenie, czyli 25 grudnia. Tego dnia sklepy również były zamknięta a zakupy na tzw. "ostatnią chwilę" można było zrobić w Żabkach. W Warszawie wiele z punktów tej sieci pracowała do godziny 20, 21 albo 22. A jak będzie 26 grudnia? Czy sklepy sieci Żabka będą otwarte? W jakich godzinach?

Sklepy sieci Żabka to zazwyczaj wyjątek w świąteczne dni. O godzinach pracy, podobnie jak w Wigilię, czy 25 grudnia, decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów. Informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie oraz w aplikacji Żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek - informowało biur prasowe sieci Żabka.

Drugi dzień świąt, czyli 26 grudnia. W jakich godzinach będą otwarte sklepy sieci Żabka?

Większość punktów sieci Żabka będzie 26 grudnia otwarta. Trzeba się jednak liczyć z tym, że godziny, w których będą czynne te punkty, nieco ulegną zmianie. Przykładowo w Warszawie sklepy sieci Żabka poinformowały klientów, że będą pracować w następujących godzinach:

8-19

9-21

10-22

11-21

Gdzie sprawdzić godziny otwarcia Żabki?

Aby dowiedzieć się, jakie są godziny otwarcia sklepów sieci Żabka, które znajdują się na naszym osiedlu, najlepiej wybrać się do sklepu i sprawdzić godziny otwarcia. Właściciele sklepów kilka dni przed świętami wywiesili kartki z godzinami otwarcia.

Można się tego również dowiedzieć z aplikacji. Informacje na ten temat są dostępne po wyszukaniu adresu na stronie https://www.zabka.pl/znajdz-sklep. Jeśli informacja się nie wyszukuje, należy w opcjach filtrowania wyłączyć opcję otwarte sklepy.