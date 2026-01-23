Silny wstrząs w okolicach Chrzanowa

Jak donosi portal pierwsze zgłoszenie w tej sprawie było wczoraj o 20:37. W sumie było ich około 30, pochodziły z różnych miejscowości - Zagórza, Libiąża, Chrzanowa, Wygiełzowa, Żarek - powiedział Przemysław Jaśko dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.

"Domy się trzęsły"

Całe domy się trzęsły. Mieszkańcy uskarżali się na możliwe uszkodzenia konstrukcji dachów - wyjaśnił cytowany przez serwis przedstawiciel Centrum.

Do wstrząsu miało dojść w kopalni "Janina" w Libiążu. Nie podano informacji o osobach poszkodowanych.

Informacja o sile wstrząsu została podana przez Główny Instytut Górniczy w Katowicach. Pojawi się też potwierdzenie skąd wstrząs pochodził.

Zarejestrowane wstrząsy - szczegóły