Silny wstrząs w okolicach Chrzanowa
Jak donosi portal pierwsze zgłoszenie w tej sprawie było wczoraj o 20:37. W sumie było ich około 30, pochodziły z różnych miejscowości - Zagórza, Libiąża, Chrzanowa, Wygiełzowa, Żarek - powiedział Przemysław Jaśko dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.
"Domy się trzęsły"
Całe domy się trzęsły. Mieszkańcy uskarżali się na możliwe uszkodzenia konstrukcji dachów - wyjaśnił cytowany przez serwis przedstawiciel Centrum.
Do wstrząsu miało dojść w kopalni "Janina" w Libiążu. Nie podano informacji o osobach poszkodowanych.
Informacja o sile wstrząsu została podana przez Główny Instytut Górniczy w Katowicach. Pojawi się też potwierdzenie skąd wstrząs pochodził.
Zarejestrowane wstrząsy - szczegóły
- O godz. 17:31 doszło do zdarzenia o energii 1 × 10⁶ J i magnitudzie 2.21
- O godz. 18:27 zarejestrowano kolejny wstrząs o energii 7 × 10⁵ J i magnitudzie 2.13.
- Najsilniejszy wstrząs nastąpił o godz. 20:07 – jego energia wyniosła 5 × 10⁷ J, a magnituda 3.10, co czyni go najbardziej odczuwalnym spośród wszystkich trzech.
