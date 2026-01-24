Wojewódzki program "Małopolski bilet na ferie" ma umożliwić dzieciom i młodzieży szkolnej spędzenie zimowego wypoczynku aktywnie, poza domem. Dzięki ofercie uczniowie będą mogli podróżować pociągami po całym województwie, docierając m.in. do górskich miejscowości, miast i lokalnych atrakcji. Program ma ułatwić rodzinne i jednodniowe wyjazdy oraz zachęcić młodych mieszkańców do odkrywania Małopolski zimą.

Wsparcie zrównoważonej mobilności

Ferie to czas, kiedy dzieci i młodzież zasługują na odpoczynek i przygodę. Cieszę się, że młodzi mieszkańcy Małopolski będą mogli podróżować pociągami za 1 zł. To nie tylko wsparcie dla rodzin, ale też krok w kierunku bardziej zrównoważonej mobilności – podkreślił marszałek województwa Łukasz Smółka.

Bilet za złotówkę uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi pociągami kursującymi na terenie województwa: Kolejami Małopolskimi, Kolejami Śląskimi i Polregio. Z oferty mogą skorzystać uczniowie, ale warunkiem jest to, że pokażą legitymację szkolną uprawniającą do ulgowego przejazdu, dokument potwierdzający wiek lub oświadczenie rodzica lub opiekuna.

Bilet także na autobusy

Bilet umożliwia także korzystanie z autobusów Małopolskich Linii Dowozowych (z wyłączeniem odcinka Muszyna – Poprad) i przejazdy wybranymi trasami Polregio i Kolei Śląskich: Kraków Główny – Katowice i Bielsko-Biała Główna – Zakopane. Oferta nie łączy się z innymi promocjami, poza małopolskim biletem rowerowym. Bilety można nabyć w kasach, przez system MKA, w aplikacji iMKA, u obsługi w pociągu i przez strony internetowe.