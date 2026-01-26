Prezydent USA Donald Trump twierdził, że Ameryka nigdy nie potrzebowała pomocy NATO. "My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy" - mówił Trump. Według niego wojska NATO podczas misji w Afganistanie trzymały się "trochę z tyłu" i "trochę z dala od linii frontu".

Oburzenie po słowach Donalda Trumpa

Słowa te wywołały oburzenie wśród opinii publicznej i polskich władz - komentował je m.in. premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki w piątkowym wpisie na platformie X. „Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!” - napisał.

Reklama

"Jesteśmy oburzeni słowami Prezydenta USA, które uderzają w rodziny poległych polskich żołnierzy. Publikujemy list otwarty i domagamy się prawdy. Nasi bliscy nie stali »z dala od frontu«. Oni ten front tworzyli ramię w ramię z Amerykanami" - napisało Stowarzyszenie. Rodziny poległych żołnierzy, oprócz wspomnianego listu do Donalda Trumpa skierowały również dwie petycje: do prezydenta RP Karola Nawrockiego i do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Reklama

List rodzin poległych żołnierzy do Trumpa po słowach o Afganistanie

"Z niedowierzaniem i głębokim bólem przyjęliśmy Pana wypowiedź z dnia 22 stycznia dotyczącą udziału sojuszników w misjach w Iraku i Afganistanie. Te okrutne słowa - to sprawa życia i nagle przerwanej przyszłości naszych najbliższych i ich Rodzin" - napisano w liście otwartym do prezydenta USA. Stowarzyszenie zaznaczyło dalej, że wspólnie przelana krew żołnierzy polskich i amerykańskich jest "najdobitniejszym dowodem" na to, że jego wypowiedź była błędna.

Trump grzmi: Chiny całkowicie przejmują Kanadę. Groźba ceł w tle
Trump grzmi: Chiny całkowicie przejmują Kanadę. Groźba ceł w tle

Zobacz również

Rodziny poległych polskich żołnierzy oczekują sprostowania od Trumpa

"Domagamy się szacunku dla naszego wspólnego cierpienia, którego nie wolno poświęcać na ołtarzu bieżącej polityki. W imieniu tych, którzy nie mogą już zabrać głosu, mówimy jasno: ich ofiara była realna, ich służba miała znaczenie, a pamięć o nich wymaga prawdy i szacunku" - dodano. Na końcu listu Stowarzyszenie stwierdziło, że oczekuje sprostowania "słów, które godzą w honor polskiego żołnierza".

Trump gani NATO i krytykuje operację w Afganistanie. Gen. Polko: cynizm tchórza
Trump gani NATO i krytykuje operację w Afganistanie. Gen. Polko: cynizm tchórza

Zobacz również

20 lat misji w Afganistanie

Po zamachach 11 września 2001 r. Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy i dotychczas jedyny powołał się na artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego – mówiący o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników – choć formalnie misja nie była prowadzona na podstawie tego artykułu. Do Afganistanu, obok sił Stanów Zjednoczonych, wkroczyły wojska wielu państw NATO, w tym Polski. Przez prawie 20 lat w misji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa - ISAF w Afganistanie uczestniczyło ponad 33 tys. polskich żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej; poległo lub zmarło 43 polskich żołnierzy i jeden pracownik cywilny, który był ratownikiem medycznym. NATO określa tę misję jako jedną z największych koalicji w historii oraz najdłuższą i najtrudniejszą misję Sojuszu. W szczytowym okresie siły ISAF liczyły ponad 130 tys. żołnierzy z 50 krajów NATO i krajów partnerskich.