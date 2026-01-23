rozwiń

W czwartek Donald Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO. "My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy" - mówił. Według niego wojska NATO podczas misji w Afganistanie "trzymały się trochę z tyłu" i "trochę z dala od linii frontu". Jak dodał, Ameryka była bardzo dobra dla państw Europy i wielu innych, ale droga współpracy musi być dwukierunkowa.

Trump zaklina rzeczywistość, ale Putin nie ustąpi. Ten warunek nie podlega żadnej dyskusji
Trump zaklina rzeczywistość, ale Putin nie ustąpi. Ten warunek nie podlega żadnej dyskusji

Zobacz również

Brytyjczycy o żołnierzach, którzy zginęli w Afganistanie

"Prezydent (Trump) nie miał racji, umniejszając rolę żołnierzy, w tym sił brytyjskich. W Afganistanie zginęło 457 brytyjskich żołnierzy, a wielu zostało rannych. Wielu z nich odniosło obrażenia, które zmieniły ich życie. Ich poświęcenie i poświęcenie innych miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa i były odpowiedzią na atak na sojusznika" - oświadczył rzecznik brytyjskiego premiera Keira Starmera. "NATO-wski artykuł 5. (o zobowiązaniu państw Sojuszu do wzajemnej obrony w razie ataku na jedno z nich - PAP) został uruchomiony tylko raz (po zamachach na USA z 11 września 2001 roku - PAP). Wielka Brytania i sojusznicy z NATO odpowiedzieli na wezwanie USA. Ponad 450 brytyjskich żołnierzy straciło życie w Afganistanie. Ci brytyjscy żołnierze powinni być pamiętani jako bohaterowie, którzy oddali życie w służbie naszemu narodowi” - napisał na platformie X minister obrony John Healey.

Reklama
Ten polityk podpadł prezydentowi USA. Trump już go nie chce w Radzie Pokoju
Ten polityk podpadł prezydentowi USA. Trump już go nie chce w Radzie Pokoju

Zobacz również
Reklama

Robert Jenrick z prowadzącej w sondażach prawicowo-populistycznej partii Reform UK - której lider Nigel Farage ma zazwyczaj dobre stosunki z Trumpem - określił słowa amerykańskiego prezydenta jako „obraźliwe i nieprawdziwe”. Lider Liberalnych Demokratów Ed Davey przypomniał na X, że Trump sam pięciokrotnie uniknął służby wojskowej, i zapytał, „jak śmie (on) kwestionować ofiarę (żołnierzy NATO poległych w Afganistanie - PAP)”.

Brytyjski polityk o Trumpie: niech się pier.....

Najostrzej wypowiedź Trumpa skrytykował poseł tej ostatniej partii Josh Babarinde, który napisał na X: "Donald Trump może się pier... Każdy, kto wyśmiewa, poniża lub bagatelizuje poświęcenie brytyjskich żołnierzy, nie jest przyjacielem naszego narodu. Stany Zjednoczone są historycznym przyjacielem Wielkiej Brytanii - ten facet nim nie jest".

Rosja może pozazdrościć USA operacji specjalnej w Wenezueli. Generał Polko komentuje zatrzymanie Maduro
Rosja może pozazdrościć USA operacji specjalnej w Wenezueli. Generał Polko komentuje zatrzymanie Maduro

Zobacz również

Generał Roman Polko o kłamstwach Donalda Trump

"W wielu sprawach można kłamać, ale w tej jednak Donald Trump przekroczył czerwoną linię" - ocenił w TVN24 generał Roman Polko, komentując słowa prezydenta USA o misji NATO w Afganistanie. Wojskowy, który sam brał udział w tej misji Sojuszu, podkreślał, że Polacy w Afganistanie działali "na pierwszej linii". Według niego wypowiedź amerykańskiego lidera to "czysty cynizm".

"Trump nie ma pojęcia o zadaniach bojowych"

"Donald Trump nie ma pojęcia o działaniach operacyjnych ani o realiach realizacji zadań bojowych" - mówi WP gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, uczestnik operacji w Iraku i Afganistanie. "Nie było żadnej »pierwszej« ani »drugiej« linii. Była pełna wymienność pełnionych funkcji. Bywało, że przed akcją Polacy pisali testamenty, a potem zmieniali nas Amerykanie. Każdy tak samo ryzykował życie" - powiedział generał.

Kosiniak-Kamysz o poległych polskich żołnierzach

"Polska zawsze była, jest i będzie odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem, który w momencie kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo staje w jego obronie. Wojsko Polskie ramię w ramię z sojusznikami brało udział m. in. w misjach w Afganistanie i Iraku. Jest obecne dziś w misjach i operacjach prowadzonych przez NATO. Tragiczne momenty, kiedy ginęli nasi żołnierze pokazały, że w obronie bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa Polski jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę. Ta ofiara nigdy nie zostanie zapomniana i nie może być umniejszana. Polska to wiarygodny i sprawdzony sojusznik i nic tego nie zmieni" - napisał na X minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz.

20 lat Polaków w Afganistanie - zginęło 43 żołnierzy

Przez prawie 20 lat w misjach w Afganistanie uczestniczyło ponad 33 tys. polskich żołnierzy i pracowników MON. Zginęło 43 żołnierzy i jeden pracownik cywilny. Po ISAF Polacy weszli do misji Resolute Support o profilu doradczo-szkoleniowym; ostatnia, 13. zmiana PKW liczyła maksymalnie 400 osób. Działania polskiego kontyngentu obejmowały ochronę kluczowych obiektów, prace inżynieryjne i logistyczne oraz rozminowywanie. Z czasem rozszerzono je o wsparcie szkoleniowe i stabilizacyjne: przygotowanie afgańskiej policji, pomoc administracji na szczeblu prowincji i dystryktów, przeciwdziałanie korupcji i osłonę projektów humanitarnych. Żołnierze rozdali setki ton pomocy, a w końcowej fazie skupili się na doradztwie dla afgańskich instytucji. Pod koniec 2014 r. – kiedy kończyła się misja ISAF – koszty polskiej obecności wojskowej w Afganistanie przekroczyły 6 mld zł.