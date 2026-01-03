Błyskawiczne zatrzymanie Nicolasa Maduro

W sobotę około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w stolicy Wenezueli słychać było kilka eksplozji i nisko przelatujące maszyny. Prezydent USA Donald Trump ogłosił później, że Stany Zjednoczone przeprowadziły z powodzeniem zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę, a Maduro wraz z żoną Cilią Flores zostali pojmani i wywiezieni z kraju. Amerykańscy urzędnicy zasugerowali, że Maduro stanie przed sądem w USA.

Stacja CBS poinformowała, że Maduro został schwytany przez oddział Delta Force. Delta Force (1st Special Forces Operational Detachment-Delta, 1st SFOD-D) to elitarna jednostka operacji specjalnych armii Stanów Zjednoczonych.

Gen. Polko komentuje zatrzymanie Maudro: Rosja patrzy z zazdrością

Generał Polko, były dowódca GROM, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz były p.o. szef BBN ocenił w rozmowie z PAP, że "Rosja patrzy z zazdrością, bo to była prawdziwa specjalna operacja wojskowa". Podkreślił, że siły konwencjonalne odwróciły uwagę przeciwnika od rzeczywistych działań. Wcześniej dokonano natomiast odpowiedniego rozpoznania wywiadowczego.

- Naprawdę przeprowadzono specjalną operację wojskową. Takie chirurgiczne działanie, które skończyło się sukcesem. W tej chwili szczegółów tak naprawdę nie znamy, ale widać, że zadziałało - podsumował gen. Polko.

Polko podkreślił, że aby przeprowadzić tego typu akcję w innym państwie, trzeba mieć na miejscu swoich ludzi, agenturę, a także perfekcyjnie przeprowadzić rozpoznanie. Porównał, że podobnie skuteczne działania przeprowadził w ubiegłym roku Izrael, podczas precyzyjnych ataków rakietowych na Iran. Dodał, że takie działania planuje się miesiącami, a Amerykanie musieli ćwiczyć wiele wariantów planu.

- Rzeczywistość nigdy nie działa tak, jak najbardziej perfekcyjny plan. Myślę, że dlatego Putin przegrał swoją specjalną operację wojskową, przez brak samodzielnego, kreatywnego działania w imię jednej podjętej misji. Pełne zrozumienie misji, świetna koordynacja i komunikacja to są wszystko elementy dogrywane w armii amerykańskiej przez lata i które tutaj w tej sytuacji przyniosły owoc w postaci skutecznej realizacji tej misji - powiedział.

Rosja nie ma mentalności, aby przeprowadzać takie akcje?

Zdaniem generała, rosyjskie wojsko nie było w stanie przeprowadzić podobnych działań na Ukrainie w lutym 2022 roku, bo należałoby zmienić mentalność całej armii. Nawiązał do nieudanego desantu na lotnisko w miejscowości Hostomel pod Kijowem. Hostomel, gdzie znajduje się lotnisko koncernu Antonow, stał się jednym z najważniejszych celów rosyjskiej inwazji w pierwszych dniach wojny, rozpoczętej 24 lutego 2022 roku. Zwycięstwo miało umożliwić zamknięcie okrążenia Kijowa, a lotnisko miało służyć do przyjmowania kolejnych oddziałów. Walki o Hostomel zakończyły się dla Rosjan klęską.

- Rosja walczy mięsem armatnim i mimo że ten Specnaz jest reklamowany, który miał być wyjątkiem w tej armii, to on też nie jest w stanie skutecznie działać i realizować zadań - powiedział Polko. - Siły specjalne są tylko jednym z elementów i po pierwsze potrzebują doskonałej informacji wywiadowczej, i to jeszcze aktualizowanej nawet w trakcie działań, (...) i druga rzecz, potrzebują pełnego zrozumienia wojsk operacyjnych, konwencjonalnych, które tego typu operacje wspierają - podkreślił były dowódca GROM.