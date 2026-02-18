CBŚP robiło gang motocyklowy

Działania służb objęły swoim zasięgiem terytoria Polski, Niemiec, Czech oraz Hiszpanii. W akcji zatrzymano łącznie 23 osoby. Podejrzani to obywatele Polski i Niemiec, w tym członkowie jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie gangów motocyklowych oraz przedstawiciele klanów tureckich.

Działania były prowadzone we współpracy międzynarodowej pomiędzy polską Prokuraturą Krajową a Prokuraturą w Düsseldorfie, przy aktywnym wsparciu przedstawicieli obu krajów w Eurojust. W realizację zaangażowane były kluczowe jednostki uderzeniowe, w tym BKA – Bundeskriminalamt (niemiecka jednostka do walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem), CBŚP oraz funkcjonariusze Straży Granicznej, co pozwoliło na zatrzymanie działalności gangu w wielu miejscach Europy.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych

Jak poinformowało CBŚP, w ramach polskiego wątku postępowania zostało zatrzymanych 5 osób. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec czterech podejrzanych, natomiast jedna osoba została objęta wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

Z ustaleń śledczych wynika, że gang funkcjonował od 2014 do 2022 roku, zrzeszając obywateli Polski i Niemiec o bardzo wysokim stopniu zorganizowania. Spektrum nielegalnej aktywności grupy było niezwykle szerokie i obejmowało handel bronią palną oraz amunicją, wprowadzanie do obrotu fałszywych środków płatniczych, a także przemyt i handel znacznymi ilościami narkotyków. Członkowie grupy zajmowali się również kradzieżami luksusowych pojazdów, czerpaniem korzyści z cudzego nierządu oraz wyjątkowo szkodliwym procederem nielegalnego przywozu na terytorium Polski toksycznych odpadów.

Jak podano, służby zabezpieczyły broń palną, amunicję, znaczne ilości narkotyków oraz wyroby tytoniowe bez znaków akcyzy. Szczególną uwagę śledczych zwróciły odnalezione fałszywe legitymacje i elementy umundurowania polskich służb, a także pieczęcie polskich i niemieckich urzędów służące do podrabiania dokumentów.

Jaka kara grozi zatrzymanym?

W jednej ze specjalnie przygotowanych skrytek funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 200 000 euro w gotówce, które bezpośrednio pochodziły z działalności przestępczej.

Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.