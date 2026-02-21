Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę tuż po godzinie 9:00. Na trasie ekspresowej S3, na wysokości węzła Głogów Południe, zderzył się sznur pojazdów. W karambolu uczestniczyło łącznie siedem aut: pięć samochodów osobowych, dwie ciężarówki. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazdy całkowicie zablokowały przejazd.

Bilans rannych

W wyniku zderzenia ucierpiało pięć osób.

Trasa S3 zablokowana. Utrudnienia potrwają godziny

Kierowcy podróżujący trasą S3 muszą przygotować się na ogromne problemy. Jezdnia w miejscu wypadku jest obecnie całkowicie nieprzejezdna. Szacuje się, że utrudnienia potrwają minimum trzy godziny.