Poważny wypadek na trasie ekspresowej S3 sparaliżował ruch w okolicach Głogowa. W sobotni poranek na węźle Głogów Południe zderzyło się siedem pojazdów, w tym dwie ciężarówki. Służby informują o pięciu osobach rannych. Trasa jest całkowicie nieprzejezdna, a utrudnienia potrwają co najmniej kilka godzin.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę tuż po godzinie 9:00. Na trasie ekspresowej S3, na wysokości węzła Głogów Południe, zderzył się sznur pojazdów. W karambolu uczestniczyło łącznie siedem aut: pięć samochodów osobowych, dwie ciężarówki. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazdy całkowicie zablokowały przejazd.
Bilans rannych
W wyniku zderzenia ucierpiało pięć osób.
Trasa S3 zablokowana. Utrudnienia potrwają godziny
Kierowcy podróżujący trasą S3 muszą przygotować się na ogromne problemy. Jezdnia w miejscu wypadku jest obecnie całkowicie nieprzejezdna. Szacuje się, że utrudnienia potrwają minimum trzy godziny.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama