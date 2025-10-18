Około 50 pojazdów zderzyło się na autostradzie

W największej kolizji uczestniczyło 35 pojazdów, w tym trzy radiowozy policyjne.

Reklama

Według uczestników zdarzenia warunki na autostradzie pogorszyły się nagle, widoczność spadła do kilkudziesięciu, czy nawet kilkunastu metrów, a droga hamowania wydłużyła się do ponad 100 metrów – relacjonowały lokalne media, podkreślając, że większość pojazdów uczestniczących w kolizjach miała letnie opony.

W wyniku zdarzenia droga była zablokowana przez wiele godzin, a płynny ruch na autostradzie został przywrócony dopiero w godzinach popołudniowych.

Bardzo trudne warunki na drodze

Jak przekazały służby meteorologiczne bardzo trudne warunki na drodze prawdopodobnie wynikały z rzadko spotykanego „podwójnego zjawiska”, w którym najpierw na nawierzchniach dróg utworzył się szron, a później również szron powstający z mgły. Temperatura ostatniej nocy spadła poniżej zera, a niebezpieczną sytuację na drogach dodatkowo pogorszyła gęsta mgła znad okolicznych jezior, powodując fatalne warunki dla kierowców jeżdżących na letnich oponach

Do licznych kolizji i wypadków drogowych, w tym do kilku śmiertelnych, doszło w sobotę także w innych częściach Finlandii