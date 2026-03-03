Dziś wystartowała nowa wersja produktu cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej – dgp.pl – połączona z odświeżonym serwisem gazetaprawna.pl. Zmiany obejmują zarówno warstwę wizualną, jak i funkcjonalną, a także rozwój cyfrowych formatów i narzędzi wspierających codzienną pracę profesjonalnych odbiorców.

"Informujemy rzetelnie. Doradzamy profesjonalnie". To zasada, która definiuje Dziennik Gazetę Prawną. Dziś, w świecie nadmiaru i rozproszenia informacji, nabiera ona jeszcze większego znaczenia. Nowa odsłona dgp.pl została przygotowana z myślą o specjalistach, którzy potrzebują codziennych, rzetelnych i pogłębionych informacji z zakresu prawa, podatków i gospodarki – mówi Tomasz Pietryga, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej.

DGP w nowej odsłonie. Grupa INFOR S.A. stawia na rozwój cyfrowy

Rozwój kanału cyfrowego to dla nas strategiczny kierunek. Stawiamy na produkt, który łączy wysoką jakość dziennikarstwa z użytecznością: porządkuje informacje, przyspiesza pracę użytkowników i daje dostęp do dodatkowych narzędzi oraz formatów w ramach subskrypcji. Wprowadzane zmiany są odpowiedzią na to, jak dziś pracują profesjonaliści i czego oczekują od mediów biznesowych – mówi Marcin Krawczak, wiceprezes INFOR S.A.

Rozwój produktu: treści, narzędzia, formaty

Nowa odsłona DGP to także rozbudowa elementów cyfrowych dostępnych dla subskrybentów. Wśród nich znalazły się m.in. raporty specjalne i analizy, programy wideo, kalkulatory, biblioteka e-poradników oraz archiwum e-wydań.

Uporządkowana nawigacja i łatwiejszy dostęp do informacji

Serwisy oferują rozwiązania poprawiające ergonomię czytania i wyszukiwania treści. Użytkownicy zyskali dostęp do precyzyjnej wyszukiwarki, nowego czytnika e-wydań, czytelnego podziału na tematy i działy oraz schowka na ulubione artykuły. Dodatkowo mogą korzystać z newsletterów i alertów, które pomagają na bieżąco śledzić najważniejsze zmiany.

Oferta premierowa

Premierze towarzyszy specjalna oferta: 14 dni bezpłatnego dostępu do wszystkich treści dgp.pl – dzięki partnerowi otwarcia PwC.