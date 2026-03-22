Krzysztof Jackowski od wielu lat jest jednym z najbardziej znanych polskich jasnowidzów. Pomaga tym, którzy poszukują swoich zaginionych bliskich. Czasem również policji. Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się również swoimi wizjami dotyczącymi polityki oraz gospodarki.

Jego przepowiednie dotyczą zarówno tego, co dzieje się w Polsce, jak i na świecie. Jego wizje cieszą się sporym zainteresowaniem i wywołują sporo emocji. Najnowszą przepowiednią Krzysztof Jackowski podzielił się ze swoimi obserwatorami w piątek, 13 marca.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Szykuje coś na Trumpa"

Tym razem jasnowidz swoją uwagę skupił na tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Z jego słów wynika, że czarne chmury mogą zawisnąć nad głowami prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

Wywiad dwóch państw szykuje coś na Trumpa. Chcą to zrobić spektakularnie. Jest szykowane coś na Trumpa i na Netanjahu. Tylko nie wiem, czy na Netanjahu już coś przyszykowano, czy dopiero będzie. Netanjahu będzie zdradzony od wewnątrz. Grozi mu niebezpieczeństwo od kogoś, kto może być legalnie niedaleko niego np. pracuje w ochronie. Jest to ktoś, kto ma wykonać jakieś zadanie w stosunku do niego niebezpieczne. Nie muszą to być wcale siły izraelskie - wieszczy jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Mówi o "dogadaniu z Rosją"

Jego zdaniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie może mieć wpływ również na wydarzenia w Europie a co za tym idzie, także w Polsce. To na co sobie pozwolił Izrael i Ameryka to jest zgoda Ameryki na destabilizację pewnych obszarów między innymi części Europy. Jest to dogadane z Rosją- uważa Jackowski.

Jasnowidz Jackowski wspomina o nowej fali uchodźców

Jeżeli Iran upadnie, Putin będzie miał zielone światło na działania ostrzejsze jeżeli chodzi o Ukrainę. Trump Ukrainę sprzedał i w pewnym sensie Rosja sprzedała Iran - stwierdza jasnowidz z Człuchowa. Jego zdaniem Polskę czeka w tej sytuacji kolejna fala migracji.

Przyjdzie czas w tym roku, że mnóstwo obywateli Ukrainy w panice z części Ukrainy zacznie uciekać. Między innymi do Polski. Może być to duży napływ uchodźców- stwierdza jasnowidz Jackowski.