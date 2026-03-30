Wielki Piątek 2026 – czy sklepy są otwarte 3 kwietnia?

W 2026 roku Wielki Piątek przypada 3 kwietnia i nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. To oznacza, że sklepy działają normalnie, obowiązują standardowe godziny otwarcia i nie ma ograniczeń handlu jak w niedziele niehandlowe.

Jest to dla klientów jeden z ostatnich dni na spokojne zakupy przed świętami. Wiele sklepów, szczególnie dużych sieci, może nawet wydłużać godziny otwarcia, żeby rozładować przedświąteczny ruch.

Wielka Sobota 2026 – do której godziny zrobimy zakupy 4 kwietnia?

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja dzień później, czyli w Wielką Sobotę (4 kwietnia). To dzień objęty ograniczeniami handlu, co oznacza, że sklepy mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14:00, po tej godzinie handel w większości placówek jest zakazany. Większość sklepów zamknie się wcześniej.

Biedronka - czynna do godz.13.30,

- czynna do godz.13.30, Lidl - czynny do godz. 13.00,

- czynny do godz. 13.00, Aldi - czynne do godz. 13.30,

- czynne do godz. 13.30, Kauflland - czynny do godz. 13.00.

Wyjątkiem są m.in. małe sklepy osiedlowe, gdzie za ladą stoi właściciel, stacje benzynowe, apteki. Dlatego, jeśli zostawimy zakupy na ostatnią chwilę, możemy się nie wyrobić.

Co dalej? Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny bez zakupów

Po Wielkiej Sobocie przychodzą już dni świąteczne:

Niedziela Wielkanocna (5 kwietnia) – sklepy zamknięte

Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia) – sklepy zamknięte

Zakupy w tych dniach zrobimy tylko w nielicznych punktach, jak stacje benzynowe czy wybrane sklepy osiedlowe.

Kiedy najlepiej zrobić zakupy przed Świętami Wielkanocnymi 2026?

Aby uniknąć stresu najlepiej zaplanować większe zakupy na czwartek 2 kwietnia lub piątek 3 kwietnia, a sobotę potraktować jako „awaryjne okno” tylko do godziny 14:00.

Wielki Piątek daje jeszcze pełną swobodę zakupową, ale Wielka Sobota wyraźnie ją ogranicza.