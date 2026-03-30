Założenia projektu na poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawił wiceszef resortu infrastruktury Stanisław Bukowiec. Zgodnie z zapowiedzią stworzony ma zostać nowy, przejrzysty system egzaminowania, który zapewni skuteczną weryfikację umiejętności kandydatów na kierowców. Powstać ma również Centrum Egzaminowania i Rada Konsultacyjna, w której znajdą się m.in. przedstawiciele instruktorów i egzaminatorów, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, a także Policji i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Rewolucja na wzór Szwecji

Wiceszef MI podkreślił, że przez ostatnie dwa lata resort przyglądał się systemowi egzaminowania przyszłych kierowców w Polsce i w innych krajach,. Zwłaszcza w będącej liderem, jeśli chodzi o system egzaminowania i bezpieczeństwo ruchu drogowego Szwecji.

Reklama

Na bazie tych doświadczeń postanowiliśmy zreformować system egzaminowania kierowców, stąd skierujemy w najbliższych dniach do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów założenia do zmiany ustawy o kierujących pojazdami, które całkowicie zmienią znane od lat zasady egzaminowania - mówił Bukowiec.

Liczba pytań zmniejszona o połowę?

Reklama

Według zapowiedzi MI, w miejsce istniejącej Komisji do Spraw Weryfikacji i Rekomendacji Pytań Egzaminacyjnych utworzone zostanie Centrum Egzaminowania, które zostanie umocowane w jednej z instytucji podległej resortowi infrastruktury. Wsparciem dla Centrum ma być nowo utworzona Rada Konsultacyjna.

Centrum Egzaminowania, przy wsparciu Rady Konsultacyjnej będzie miało za zadanie określić podstawę programową, do której dostosowany zostanie egzamin teoretyczny i praktyczny. Egzamin teoretyczny zostanie zreformowany; niewykluczone, że nawet o połowę zostanie zmniejszona liczba pytań, które mają odpowiadać aktualnym realiom ruchu drogowego. Obecnie katalog liczy ponad 3,5 tys. pytań.

Zlikwidowany egzamin na placu manewrowym

Największa rewolucja czeka egzaminy na kategorię B. Zostanie zlikwidowany egzamin na placu manewrowym. Tego typu egzamin nie funkcjonuje już w większości krajów europejskich. Chcemy, aby przede wszystkim oceniane były umiejętności kierowców w praktyce, czyli w czasie uczestnictwa w codziennym ruchu drogowym - mówił wiceszef MI.

Dodał, że uczestnicy kursów nadal będą mogli się szkolić na placu manewrowym, zwłaszcza w początkowej fazie szkolenia. Według informacji przedstawionych przez resort infrastruktury ok. 40 proc. kandydatów na kierowców nie zdaje egzaminu na placu manewrowy.

"Jesteśmy gotowi. Mamy projekt ustawy"

Rezygnację z placu manewrowego dla kandydatów na kierowców kat. B zapowiedział w piątek minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W Europie odchodzi się od tego typu egzaminów na placu manewrowym. Większość ekspertów twierdzi, że to jest relikt przeszłości i my przychylamy się do ich zdania - zaznaczył. Dodał, że resort od dłuższego czasu prowadził analizę na ten temat. Jesteśmy gotowi. Mamy projekt ustawy - podkreślił.