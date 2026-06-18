Dziennik Gazeta Prawana logo

Rosjanin zastrzelony w Polsce. Zatrzymano podejrzanego 36-latka

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
30 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Marcin Kierwiński
Rosjanin zastrzelony w Polsce. Zatrzymano podejrzanego 36-latka/PAP
"Dziś w godzinach rannych policja ujęła osobę, która jest podejrzewana o zabójstwo Rosjanina – zabójstwo, które wstrząsnęło całą Polską" – powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że mężczyzna jest powiązany ze zorganizowaną przestępczością.

Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej

Szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wzięli w czwartek udział w konferencji prasowej w sprawie działania służb w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Według Kierwińskiego zatrzymanie podejrzewanego o to zabójstwo to duży sukces policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

"Ten człowiek jest zagrożeniem". Ambasador USA Tom Rose znów uderza w Czarzastego
"Ten człowiek jest zagrożeniem". Ambasador USA Tom Rose znów uderza w Czarzastego

Dziś we wczesnych godzinach rannych policja ujęła osobę, która jest podejrzewana o zabójstwo Rosjanina, zabójstwo, które wstrząsnęło całą Polską – powiedział szef MSWiA. Dodał, że z zatrzymanym będą trwały czynności procesowe.

To jest efekt ciężkiej pracy wielu służb. Powstał specjalny zespół przy komendancie wojewódzkim policji w Lublinie, który od chwili zabójstwa, od tych pierwszych momentów, kiedy pojawiły się tam służby, pracował nad tym, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne – mówił Kierwiński.

Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi

Zaznaczył, że na początku w związku ze sprawą zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Osoby te zostały zwolnione. Dodał, że zatrzymany posługiwał się paszportem gruzińskim; to osoba "typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022”.

Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną przestępczością, która mogła – tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych – uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022 – podkreślił.

O zatrzymaniu podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej poinformował wcześniej na platformie X premier Donald Tusk. Zatrzymany miał posługiwać się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Marcin KierwińskizabójstwoRosjanin
Powiązane
Gen. Radosław Kujawa
Gen. Kujawa: Służby ostrzegały Rosjanina, nie chciał ochrony
Donald Tusk
Premier o śmierci Rosjanina w Białej Podlaskiej. "To zabójstwo polityczne"
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRosjanin zastrzelony w Polsce. Zatrzymano podejrzanego 36-latka »
Zobacz
|
Adam Małysz
Emerytura i pensja Adama Małysza. Wiemy, ile 48-latek dostaje z PZN i budżetu państwa
Ta mikstura jest 100 razy skuteczniejsza na zarazę ziemniaczaną
Zapomnij o drożdżach i Miedzianie. Ta mikstura jest 100 razy skuteczniejsza na zarazę ziemniaczaną
Stacja paliw Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 17 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Trudny quiz wiedzy o PRL. Prawie każdy 50 latek może zdobyć 6/10. 75 proc. młodszych polegnie na początku
Trudny quiz wiedzy o PRL. Prawie każdy 50 latek może zdobyć 6/10. 75 proc. młodszych polegnie na początku
Nowy, oliwkowozielony elektryczny SUV Suzuki e-Vitara z czarnym dachem, ujęcie z przodu pod kątem, zaparkowany na drodze pod zachmurzonym niebem
Nowe Suzuki już w Polsce. Ma 184 KM, 10 lat gwarancji i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Od 18 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Nowe zestawienie cen
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj