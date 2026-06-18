Rosjanin zastrzelony w Polsce. Zatrzymano podejrzanego 36-latka

Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej
Szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wzięli w czwartek udział w konferencji prasowej w sprawie działania służb w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Według Kierwińskiego zatrzymanie podejrzewanego o to zabójstwo to duży sukces policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Dziś we wczesnych godzinach rannych policja ujęła osobę, która jest podejrzewana o zabójstwo Rosjanina, zabójstwo, które wstrząsnęło całą Polską – powiedział szef MSWiA. Dodał, że z zatrzymanym będą trwały czynności procesowe.
To jest efekt ciężkiej pracy wielu służb. Powstał specjalny zespół przy komendancie wojewódzkim policji w Lublinie, który od chwili zabójstwa, od tych pierwszych momentów, kiedy pojawiły się tam służby, pracował nad tym, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne – mówił Kierwiński.
Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi
Zaznaczył, że na początku w związku ze sprawą zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Osoby te zostały zwolnione. Dodał, że zatrzymany posługiwał się paszportem gruzińskim; to osoba "typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022”.
Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną przestępczością, która mogła – tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych – uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022 – podkreślił.
O zatrzymaniu podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej poinformował wcześniej na platformie X premier Donald Tusk. Zatrzymany miał posługiwać się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.