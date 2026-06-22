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Ojciec rzucił sześciomiesięcznym synem o podłogę. Dziecko jest w stanie ciężkim

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 18:49
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policja
policja/Shutterstock
Sąd Rejonowy w Augustowie zgodził się na aresztowanie na trzy miesiące 27-letniego mężczyzny, który rzucił o podłogę sześciomiesięcznym dzieckiem. Mieszkańcowi powiatu augustowskiego grozi 30 lat więzienia, a nawet dożywocie. Niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala, gdzie wciąż przebywa.

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach poinformowała w poniedziałek, że podległa jej augustowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu sześciomiesięcznego dziecka, do którego doszło w jednej z miejscowości powiatu augustowskiego.

Bestialskie zachowanie ojca

10 czerwca 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Matka dziecka wezwała pogotowie ratunkowe, a poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala – powiedział PAP rzecznik prokuratury Wojciech Piktel.

Niemowlę wciąż hospitalizowane

Dodał, że niemowlę do tej pory przebywa w szpitalu.

Prokuratura poinformowała, że policjanci zatrzymali oboje rodziców. Matka dziecka została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona. Ojcu prokurator przedstawił zarzut usiłowania zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jaka kara grozi mężczyźnie?

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Augustowie zgodził się na aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara od 10 do 30 lat więzienia lub dożywotniego pozbawienia wolności.

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Źródło PAP
Tematy: szpitaldzieckoniemowlęmężczyzna
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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