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Niesamowite odkrycie. Gatunek uznany za wymarły znów w Polsce

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:08
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Pszczoła
Widziano pszczołę "wielkości szerszenia". Gatunek uznany za wymarły znów w Polsce/Shutterstock
W okolicach Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego doszło do wyjątkowego przyrodniczego odkrycia. Odnotowano tam obecność zadrzechni fioletowej - owada nazywanego potocznie czarną pszczołą, który przez lata był oficjalnie uznawany za gatunek wymarły na terenie Polski.

Jak rozpoznać zadrzechnię fioletową?

Jak podkreśla Błażej Nowak z zespołu Wielkopolskiego Parku Narodowego w rozmowie z reporterem Radia ZET, owad ten jest bardzo charakterystyczny i znacząco różni się od pospolitych pszczół.

Zadrzechnia różni się od pszczoły wielkością. Jest to bardzo duży gatunek, ponieważ jej normalny osobnik jest wielkości szerszenia. Charakterystyczne jest również jej ubarwienie. To bardzo ciemna, metaliczna pszczoła z takim fioletowym połyskiem - mówił ekspert.

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Ekspert uspokaja również osoby, które mogłyby obawiać się kontaktu z tak dużym owadem. Zadrzechnia nie stanowi zagrożenia dla ludzi, dlatego ekspert apeluje: Kiedy go napotkajmy, nie panikujmy, tylko się nim zachwyćmy.

Nie tylko Wielkopolska

Wszystko wskazuje na to, że powrót zadrzechni fioletowej do Polski nie jest odosobnionym zjawiskiem. Doniesienia o zaobserwowaniu tego owada napływają również z innych regionów kraju - m.in. z Lubnowa w gminie Ziębice na Dolnym Śląsku, co może świadczyć o powolnym odradzaniu się populacji tego gatunku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: odkrycieWielkopolskaczarna pszczoła
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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