Jak rozpoznać zadrzechnię fioletową?
Jak podkreśla Błażej Nowak z zespołu Wielkopolskiego Parku Narodowego w rozmowie z reporterem Radia ZET, owad ten jest bardzo charakterystyczny i znacząco różni się od pospolitych pszczół.
Zadrzechnia różni się od pszczoły wielkością. Jest to bardzo duży gatunek, ponieważ jej normalny osobnik jest wielkości szerszenia. Charakterystyczne jest również jej ubarwienie. To bardzo ciemna, metaliczna pszczoła z takim fioletowym połyskiem - mówił ekspert.
Ekspert uspokaja również osoby, które mogłyby obawiać się kontaktu z tak dużym owadem. Zadrzechnia nie stanowi zagrożenia dla ludzi, dlatego ekspert apeluje: Kiedy go napotkajmy, nie panikujmy, tylko się nim zachwyćmy.
Nie tylko Wielkopolska
Wszystko wskazuje na to, że powrót zadrzechni fioletowej do Polski nie jest odosobnionym zjawiskiem. Doniesienia o zaobserwowaniu tego owada napływają również z innych regionów kraju - m.in. z Lubnowa w gminie Ziębice na Dolnym Śląsku, co może świadczyć o powolnym odradzaniu się populacji tego gatunku.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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