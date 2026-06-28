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Upały zaatakowały Polskę. Szybko rośnie zagrożenie pożarowe

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 13:06
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pożar
Ostrzeżenie przed maksymalnymi temperaturami i pożarami/Shutterstock
Tropikalne upały nawiedziły Polskę. RCB wydało w niedzielę alert w związku z dużym zagrożeniem pożarowym lasów w pięciu województwach. Według mapy opublikowanej w niedzielę przez Instytut Badawczy Leśnictwa wynika zaś, że zagrożenie pożarowe - duże i średnie - obowiązuje na terenie niemal całego kraju.

Alert został wysłany do odbiorców na terenie części województw: dolnośląskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski), mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przysuski, siedlecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, wołomiński), lubuskiego (powiat krośnieński), opolskiego (powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki), świętokrzyskiego (powiaty: kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski).

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Lasy mogą w każdej chwili zająć się ogniem

"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - ostrzega RCB. Z opublikowanej w niedzielę mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika natomiast, że dużym zagrożeniem pożarowym objęta jest m.in. część woj. lubuskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, znaczna część woj. opolskiego, południe woj. lubelskiego, podlaskiego i północ Podkarpacia. Poza tym, na terenie prawie całego kraju obowiązuje średnie zagrożenie pożarowe. Mapę zagrożenia pożarowego znaleźć można pod adresem https://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/.

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Temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza w Polsce

Na terenach objętych dużym zagrożeniem pożarowym oraz alertem RCB w związku z dużym zagrożeniem pożarowym lasów występują ostrzeżenia III stopnia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatury w dzień mogą osiągnąć do 42 st. C, natomiast w nocy do 25 st. C.(PAP)

azk/ pad/

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Źródło PAP
Tematy: pogodapożarupał
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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