Dziennik Gazeta Prawana logo

Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Liczby nie pozostawiają złudzeń

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
32 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Polski czołg Leopard przed paradą na ulicy w Warszawie
Gotowość bojowa Polski na wypadek ataku. Tylko dwie dywizje gotowe do walki w kilka godzin?/Shutterstock
W przypadku hipotetycznego ataku na Polskę, czas reakcji naszych sił zbrojnych byłby zróżnicowany. Z najnowszych analiz wynika, że tylko dwie z sześciu polskich dywizji są w stanie podjąć walkę w ciągu kilku godzin. Pozostałe jednostki potrzebują znacznie więcej czasu na mobilizację, a część z nich jest dopiero w fazie tworzenia.

Według danych przytaczanych przez portal radar.rp.pl, struktura gotowości polskich dywizji wojskowych jest złożona, a pełna zdolność operacyjna sił zbrojnych zależy od czasu potrzebnego na mobilizację poszczególnych formacji.

Stan gotowości bojowej Wojska Polskiego

Obecnie Wojsko Polskie opiera się na sześciu dywizjach, jednak ich gotowość bojowa nie jest jednolita. Eksperci i przedstawiciele resortu obrony wskazują na podział na jednostki pierwszego i drugiego rzutu.

Prezydent Karol Nawrocki zakończył rozmowy z szefem MON. Tematem szczyt NATO i wojska USA
Prezydent Karol Nawrocki zakończył rozmowy z szefem MON. Tematem szczyt NATO i wojska USA

Za fundament obrony kraju uznaje się 16. Dywizję Zmechanizowaną oraz 18. Dywizję Zmechanizowaną. To formacje "pierwszorzutowe", których jednostki są w stanie wejść do walki w czasie od kilkunastu godzin do siedmiu dni. Warto jednak zaznaczyć, że nawet te dywizje są nadal w procesie formowania pełnych struktur. Znacznie więcej czasu na osiągnięcie gotowości operacyjnej potrzebują dywizje zachodnie: 11. Dywizja Kawalerii Pancernej oraz 12. Dywizja Zmechanizowana.

Formacje te działają w oparciu o starszą strukturę (trzybrygadową). Ze względu na to, że są one częściowo skadrowane, wymagają uzupełnienia stanów osobowych. Pełne osiągnięcie gotowości bojowej przez te jednostki szacuje się na okres od kilkunastu do nawet 30 dni.

W strukturach Sił Zbrojnych RP znajdują się także jednostki nowo tworzone: 1. Dywizja Piechoty Legionów oraz 8. Dywizja Piechoty Armii Krajowej. Są one obecnie w fazie formowania, co oznacza, że ich zdolności operacyjne będą wzrastać sukcesywnie wraz z doposażeniem i naborem żołnierzy.

Gotowość nawet do 30 dni

Szef Sztabu Generalnego WP, gen. Wiesław Kukuła, w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślał, że terminologia "gotowości" jest bezpośrednio powiązana z czasem reakcji. Zgodnie z jego słowami, jednostki pierwszorzutowe to te, które mogą podjąć działania niemal natychmiast, podczas gdy formacje nieuznawane za pierwszorzutowe potrzebują na pełne przygotowanie do konfliktu około miesiąca.

"Warto jednak pamiętać, że przypisanie konkretnie 11. i 12. Dywizji do sił drugiego rzutu nie ma dziś odzwierciedlenia w jawnych dokumentach czy wypowiedziach MON. Jawnie znane jest tylko zaklasyfikowanie 18. Dywizji jako pierwszorzutowej oraz 1. i 8. Dywizji najniższa gotowość). Reszta to wynik analizy" - zaznacza portal radar.rp.pl.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjawojnaWojsko Polskie
Powiązane
Dmitrij Pieskow
Rosja szykuje zbrojną prowokację wobec Polski? Rzecznik Kremla skomentował ostrzeżenia zachodnich służb
Władimir Putin
Rosja rozpowszechnia sfałszowane dokumenty o Wołyniu. Chce popsuć relacje Polski z Ukrainą
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCzy Polska jest gotowa na atak Rosji? Liczby nie pozostawiają złudzeń »
Zobacz
|
Ten kwiat urośnie nawet na nieurodzajnej glebie lub żwirze
Ten kwiat urośnie nawet na suchej, nieurodzajnej glebie i żwirze. Posadź w lipcu, a już w sierpniu zobaczysz przepiękne różowe obłoki w całym ogrodzie
Jak wytępić mrówki w ogrodzie?
Najlepsza pułapka na mrówki. Działa jak magnes. Potrzebujesz tylko dwóch składników z kuchni, żeby wytępić mrówki w ogrodzie
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 3 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
"Tropiciel"
Polacy uwielbiają ten serial kryminalny. Już przedostatni odcinek
PRL
QUIZ. Życie w czasach PRL. Komplet dla tych, co przeżyli. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje
Wołodymyr Zełenski
Niepokojące doniesienia. Ukraina dysponuje nowymi danymi wywiadowczymi
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj