Karolina Nowakowska to aktorka, którą widzowie od kilku lat mogą oglądać w serialu "Klan". Właśnie zamieściła w sieci dosyć niepokojące zdjęcia. Okazuje się, że wylądowała w szpitalu. Co się stało?
Karolina Nowakowska przeszła ciężką operację
Gwiazda "Klanu" poinformowała, że musiała przejść ciężką operację. Do fotografii dodała poruszający wpis. Zbyt łatwo odkładamy siebie na później. Mówimy: "Nie mam czasu", "To przecież nie boli". Ja też mogłam tak pomyśleć. Na szczęście badam się regularnie i dbam o swoje zdrowie i życie. Dziś wiem, że ta jedna decyzja mogła zmienić wszystko. Jeśli czytasz ten post, potraktuj go jak czułe przypomnienie - napisała Karolina Nowakowska.
Karolina Nowakowska zdradziła jak się czuje
Aktorka "Klanu" podłączona jest do specjalistycznej aparatury. Teraz dochodzę do siebie po ciężkiej i ważnej operacji - napisała Nowakowska. Choć tego nie widać, cieszę się, że mam ją już za sobą - dodała.
Internauci reagują na wpis Karoliny Nowakowskiej
Pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy. Pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy. Znajomi i fani aktorki życzyli jej zdrowia. "Zdrowia kochana!" - napisała Ada Fijał, a Olga Borys zostawiła emotkę serduszka.
"Przytulamy na dużo sił i zdrowia!"; "Dużo zdrówka i nabieraj sił"; "Kochana szybkiego powrotu do pełni sił" - pisali inni.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.