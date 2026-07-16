Karolina Nowakowska to aktorka, którą widzowie od kilku lat mogą oglądać w serialu "Klan". Właśnie zamieściła w sieci dosyć niepokojące zdjęcia. Okazuje się, że wylądowała w szpitalu. Co się stało?

Karolina Nowakowska przeszła ciężką operację

Gwiazda "Klanu" poinformowała, że musiała przejść ciężką operację. Do fotografii dodała poruszający wpis. Zbyt łatwo odkładamy siebie na później. Mówimy: "Nie mam czasu", "To przecież nie boli". Ja też mogłam tak pomyśleć. Na szczęście badam się regularnie i dbam o swoje zdrowie i życie. Dziś wiem, że ta jedna decyzja mogła zmienić wszystko. Jeśli czytasz ten post, potraktuj go jak czułe przypomnienie - napisała Karolina Nowakowska.

Karolina Nowakowska zdradziła jak się czuje

Aktorka "Klanu" podłączona jest do specjalistycznej aparatury. Teraz dochodzę do siebie po ciężkiej i ważnej operacji - napisała Nowakowska. Choć tego nie widać, cieszę się, że mam ją już za sobą - dodała.

Internauci reagują na wpis Karoliny Nowakowskiej

Pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy. Pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy. Znajomi i fani aktorki życzyli jej zdrowia. "Zdrowia kochana!" - napisała Ada Fijał, a Olga Borys zostawiła emotkę serduszka.

"Przytulamy na dużo sił i zdrowia!"; "Dużo zdrówka i nabieraj sił"; "Kochana szybkiego powrotu do pełni sił" - pisali inni.