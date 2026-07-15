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Dziennikarz TVN-u już po operacji. Pokazał się z chodzikiem

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
41 minut temu
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Znani przed studiem DDTVN (13.12)
Dziennikarz TVN-u już po operacji. Pokazał się z chodzikiem/East News
Marcin Wrona od ponad 20 lat związany jest ze stacją TVN. Od kilku lat pracuje jako korespondent tej stacji w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarz musiał przejść operację. Opublikował nagranie, na którym pokazał jak się czuje po zabiegu.

Marcin Wrona od 20 lat pracuje w TVN

Marcin Wrona od wielu lat współpracuje ze stacją TVN a dokładnie TVN24. Kilka lat temu został został korespondentem w Stanach Zjednoczonych. To był przełomowy moment w jego karierze. Od kilku lat dziennikarz relacjonuje najważniejsze wydarzenia zza Oceanu. Bardzo często te z udziałem Donalda Trumpa.

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Marcin Wrona przeszedł operację

W mediach społecznościowych we wtorek, 14 lipca Marcin Wrona zamieścił zdjęcia ze szpitala. Okazało się, że dziennikarz TVN 24 musiał przejść operację. Wymieniono mu staw kolanowy. Nie będę oszukiwał ani siebie, ani państwa. Boję się. Strach jest, ale właśnie lekarz chirurg powiedział, że gdybym się nie bał, to znaczy, że coś by tutaj było nie tak. A chcę wreszcie normalnie chodzić - poinformował.

Marcin Wrona zdradził, jak się czuje

Teraz Marcin Wrona zamieścił nowy wpis. Poinformował w nim, jak się czuje i jak wygląda jego rekonwalescencja. Operacja za mną. Wymiana stawu kolanowego ponoć się udała. A już dwie godziny po operacji zaczęło się chodzenie i pierwsze ćwiczenia rehabilitacyjne - napisał dziennikarz.

Zamieścił również nagranie, na którym widać jak wygląda jego rehabilitacja po operacji. Niecałe 24 godziny po operacji, a tyle za mną korytarza - dwa razy tyle przede mną. Za mną też pierwsza runda ćwiczeń. Towarzyszy mi, oczywiście, chodzik. Ale tak to wygląda i bardzo się cieszę, że wiele osób się odezwało po tym, co zamieściłem wczoraj, pytając a jak to jest, bo ich też to czeka. Nie jest to bezbolesne, ale działa - wyjaśnił Marcin Wrona.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowieoperacjaTVNMarcin Wrona
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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