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Niepokojąca seria nad Bałtykiem. Polskie myśliwce znów przechwyciły rosyjskie maszyny

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
53 minut temu
[aktualizacja 34 minut temu]
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Władysław Kosiniak-Kamysz
Niepokojąca seria nad Bałtykiem. Polskie myśliwce znów przechwyciły rosyjskie maszyny/PAP
"Rosjanie znowu testują nasze możliwości; para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem; po zakończeniu operacji piloci przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20" - przekazał w czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

O kolejnym przechwyceniu rosyjskich samolotów - po analogicznych wydarzeniach we wtorek i w środę - poinformował we wpisie na X szef MON.

Kolejne przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem

Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów OP. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem - przekazał.

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Samoloty przejęte przez samoloty szwedzkie

Jak dodał, po zakończeniu tej operacji piloci zostali przekierowani „na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, 30 km na północ od Jastrzębiej Góry". Po zakończeniu naszej eskorty, rosyjskie samoloty zostały przejęte przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - poinformował szef MON.

Do analogicznych incydentów doszło we wtorek i w środę - w środę polskie lotnictwo przechwyciło nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30 z Królewca, we wtorek - rozpoznawczego Iła-20 na północ od Ustki.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaWładysław Kosiniak-KamyszRosja
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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