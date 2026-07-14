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Donald Tusk uderza w Przemysława Czarnka. "Rosja nie mogła sobie wymarzyć lepszego kandydata"

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:26
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Donald Tusk
Donald Tusk uderza w Przemysława Czarnka. "Rosja nie mogła sobie wymarzyć lepszego kandydata"/PAP
"Lepszego kandydata na premiera niż wiceprezesa PiS Przemysława Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć" - podkreślił we wtorek premier Donald Tusk w reakcji na wypowiedź Czarnka ws. zaprzestania finansowania Ukrainy w wojnie z Rosją.

Tusk: Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć

Burzę wywołały słowa Przemysława Czarnka wypowiedziane w poniedziałek na antenie TV Republika. Polityk PiS stwierdził, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w strukturach unijnych i NATO, aby wywrzeć presję na Ukrainę. Czarnek zaproponował wstrzymanie finansowania zbrojeń oraz odbudowy Ukrainy do czasu, aż kraj ten zmieni swoją politykę wobec Polski.

Wiceprezes PiS, kandydat na premiera Przemysław Czarnek powiedział w poniedziałek w TV Republika m.in., że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w UE i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski. Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - podkreślił polityk PiS.

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Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć - napisał we wtorek Tusk na platformie X.

Kaczyński odcina sie od Czarnka

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył we wtorek, że sprawa wypowiedzi Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. "PiS stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna” - dodał we wpisie na X. Kaczyński krótko skwitował sytuację: Sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie kroki podejmie władza ugrupowania.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaDonald TuskRosjaPrzemysław Czarnek
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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