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Ukraina zbroi się we Francji. Duże zakupy, w tym myśliwce

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 21:44
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Coalition of the Willing meeting in Paris
Prezydent Ukrainy spotkał się w Paryżu z prezydentem Francji/PAP/EPA
Prezydent Ukrainy jest w Paryżu, gdzie prowadzi rozmowy na najwyższym szczeblu. Obradowała tam koalicja chętnych złożona z 25 przywódców państw, które wspomagają Ukrainę. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w poniedziałek, że Ukraina chce kupić 16 samolotów Rafale i systemy obrony powietrznej SAMP/T.

Emanuel Macron powiedział, że spotkanie było momentem przyspieszenia i wdrożenia zobowiązań podjętych w ostatnich miesiącach. Zapewnił, że koalicja wzmacnia sposoby walki z rosyjską flotą cieni. Zapowiedział, że siły reasekuracyjne koalicji w najbliższych miesiącach przeprowadzą ćwiczenia w krajach sąsiednich.

W spotkaniu koalicji w Paryżu uczestniczyło około 25 szefów państw i rządów, głównie z Europy; Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział po rozmowach, że uczestnicy spotkania koalicji chętnych zgodzili się, że następne spotkanie zorganizowane zostanie na Ukrainie. Ukraiński przywódca podkreślił, że w paryskim spotkaniu wzięło udział około 40 uczestników.

Ukrainie potrzebny jest system obrony powietrznej

Dla Kijowa, który boryka się z problemami obrony przed rosyjskimi rakietami, szczególnie ważne jest pozyskanie europejskiego systemu, który jest odpowiednikiem amerykańskiego Patriota - SAMP/T. To zaawansowany, francusko-włoski system obrony powietrznej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. Służy do ochrony przestrzeni powietrznej przed samolotami, bezzałogowymi statkami powietrznymi, pociskami manewrującymi oraz taktycznymi pociskami balistycznymi.

Rafale i SAMP/T trafią do Ukrainy za 2, 3 lata

Rafale i systemy SAMP/T trafią do Ukrainy w latach 2028-2029. Prezydent Francji przekazał, że zamówione przez Ukrainę samoloty Rafale oraz systemy obrony powietrznej mają wejść do służby i operować w ukraińskiej przestrzeni powietrznej w latach 2028-2029.

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Przygotowania do ćwiczeń wojskowych u sąsiadów Ukrainy

Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Emmanuel Macron poinformował także, że sojusznicy Kijowa uzgodnili rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych w państwach sąsiadujących z Ukrainą. Manewry mają być elementem przygotowań do rozmieszczenia wielonarodowych sił, które mogłyby zostać wysłane na Ukrainę po zawarciu zawieszenia broni z Rosją.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaFrancjazbrojenia
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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