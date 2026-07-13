Ukraina zbroi się we Francji. Duże zakupy, w tym myśliwce

Emanuel Macron powiedział, że spotkanie było momentem przyspieszenia i wdrożenia zobowiązań podjętych w ostatnich miesiącach. Zapewnił, że koalicja wzmacnia sposoby walki z rosyjską flotą cieni. Zapowiedział, że siły reasekuracyjne koalicji w najbliższych miesiącach przeprowadzą ćwiczenia w krajach sąsiednich.

W spotkaniu koalicji w Paryżu uczestniczyło około 25 szefów państw i rządów, głównie z Europy; Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział po rozmowach, że uczestnicy spotkania koalicji chętnych zgodzili się, że następne spotkanie zorganizowane zostanie na Ukrainie. Ukraiński przywódca podkreślił, że w paryskim spotkaniu wzięło udział około 40 uczestników.

Ukrainie potrzebny jest system obrony powietrznej

Dla Kijowa, który boryka się z problemami obrony przed rosyjskimi rakietami, szczególnie ważne jest pozyskanie europejskiego systemu, który jest odpowiednikiem amerykańskiego Patriota - SAMP/T. To zaawansowany, francusko-włoski system obrony powietrznej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. Służy do ochrony przestrzeni powietrznej przed samolotami, bezzałogowymi statkami powietrznymi, pociskami manewrującymi oraz taktycznymi pociskami balistycznymi.

Rafale i SAMP/T trafią do Ukrainy za 2, 3 lata

Rafale i systemy SAMP/T trafią do Ukrainy w latach 2028-2029. Prezydent Francji przekazał, że zamówione przez Ukrainę samoloty Rafale oraz systemy obrony powietrznej mają wejść do służby i operować w ukraińskiej przestrzeni powietrznej w latach 2028-2029.

Przygotowania do ćwiczeń wojskowych u sąsiadów Ukrainy

Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Emmanuel Macron poinformował także, że sojusznicy Kijowa uzgodnili rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych w państwach sąsiadujących z Ukrainą. Manewry mają być elementem przygotowań do rozmieszczenia wielonarodowych sił, które mogłyby zostać wysłane na Ukrainę po zawarciu zawieszenia broni z Rosją.