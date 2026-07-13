Dziennik Gazeta Prawana logo

Atak na ukraińskie nastolatki w Polsce. Jest reakcja władz Ukrainy

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 17:17
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ukraine's,Foreign,Minister,Andrii,Sybiha,Attends,A,Press,Conference,In
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zabrał głos w sprawie ataku na ukraińskie nastolatki,/Shutterstock
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zabrał głos w sprawie ataku na ukraińskie nastolatki, do którego doszło w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. "Taka agresja i nienawiść nie mogą być tolerowane w europejskim, demokratycznym społeczeństwie i państwie” – napisał Sybiha na Facebooku.

Andrij Sybiha podziękował polskim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo za szybką reakcję i zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej. "Dziękujemy polskim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo za szybką i właściwą reakcję. Taka agresja i nienawiść nie mogą być tolerowane w europejskim, demokratycznym społeczeństwie i państwie” – napisał Sybiha na Facebooku.

Apel do "niektórych polskich polityków"

Wcześniej strona ukraińska apelowała do polskich władz o reakcję na atak na ukraińskie nastolatki, do którego doszło w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. "Nadal wzywamy niektórych polskich polityków do zakończenia działań mających na celu rozniecanie nienawiści wobec Ukrainy i Ukraińców" – napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Mężczyzna zatrzymany przez policję

W niedzielę pochodząca z Ukrainy nastolatka została zaatakowana przez mężczyznę podróżującego tym samym co ona autobusem miejskim w Bielsku-Białej. Mężczyzna zwracał się do dziewczynki i jej koleżanek w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. O jego zatrzymaniu przez policję poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją państwa. Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera - nie będziecie bezkarni” - podkreślił Kierwiński w swoim poście w serwisie X.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UkrainaatakBielsko-Biała
Powiązane
KE, UE
Fiasko rozmów w UE ws. nałożenia pilnych sankcji na Rosję. Trzy państwa się wyłamały
Sikorski
Sikorski reaguje na groźby Rosji wobec Polski. "Putin może spróbować prowokacji"
Wołydymyr Zełensky
Wielkie zmiany na Ukrainie. Ruch Zełenskiego oznacza dymisję całego rządu
oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRząd PiS z Grzegorzem Braunem? "Takie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych" »
Zobacz
|
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Ile soli na litr wody do ogórków kiszonych? Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Czy obcinać liście piwonii po przekwitnięciu?
Kiedy ścinać liście piwonii? Czy ścinać liście piwonii po przekwitnięciu?
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Najmniej oblegane kierunki studiów. Każdy chętny dostanie się na prestiżowe uczelnie
Pokora
Cytat dnia. Wojciech Pokora. "Trzeba lat doświadczeń, by zorientować się..."
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj