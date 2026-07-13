Atak na ukraińskie nastolatki w Polsce. Jest reakcja władz Ukrainy

Andrij Sybiha podziękował polskim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo za szybką reakcję i zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej. "Dziękujemy polskim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo za szybką i właściwą reakcję. Taka agresja i nienawiść nie mogą być tolerowane w europejskim, demokratycznym społeczeństwie i państwie” – napisał Sybiha na Facebooku.

Apel do "niektórych polskich polityków"

Wcześniej strona ukraińska apelowała do polskich władz o reakcję na atak na ukraińskie nastolatki, do którego doszło w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. "Nadal wzywamy niektórych polskich polityków do zakończenia działań mających na celu rozniecanie nienawiści wobec Ukrainy i Ukraińców" – napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Mężczyzna zatrzymany przez policję

W niedzielę pochodząca z Ukrainy nastolatka została zaatakowana przez mężczyznę podróżującego tym samym co ona autobusem miejskim w Bielsku-Białej. Mężczyzna zwracał się do dziewczynki i jej koleżanek w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. O jego zatrzymaniu przez policję poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją państwa. Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera - nie będziecie bezkarni” - podkreślił Kierwiński w swoim poście w serwisie X.