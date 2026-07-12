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Wielkie zmiany na Ukrainie. Ruch Zełenskiego oznacza dymisję całego rządu

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 15:44
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Wołydymyr Zełensky
Wielkie zmiany na Ukrainie. Ruch Zełenskiego oznacza dymisję całego rządu/Shutterstock
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premierki Julii Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią "ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem" Ukrainy. Niedługo po tym Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska.

Ogłaszając dymisję Swyrydenko Zełenski podkreślił, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach organów ścigania. "Osobnej, szczególnej uwagi wymagają również porozumienia Ukrainy z partnerami w zakresie odbudowy kraju. W związku z tym na Ukrainie rozpoczną się także zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premierką Ukrainy Julią Swyrydenko. Uznaliśmy, że dla przeprowadzenia tych zmian konieczna jest reorganizacja składu Rady Ministrów” - napisał prezydent w komunikatorze Telegram.

Zmiany w organach ścigania

Zełenski podziękował Swyrydenko za stabilne i skuteczne kierowanie rządem i za lata owocnej pracy na rzecz Ukrainy. "Zaproponowałem jej objęcie nowego, ważnego kierunku współpracy z naszym kluczowym partnerem” - oświadczył.

Szef państwa stwierdził, że liczy, iż wspólnie z parlamentarzystami dokona odpowiednich zmian w składzie rządu Ukrainy. Zmiany dotkną również kierownictwo organów ścigania.

Ukraina zmienia swoją strategię polityczną

Zełenski zaznaczył, że Ukraina zmienia swoją strategię polityczną, w której za każdy priorytetowy kierunek polityki zagranicznej będzie odpowiadać konkretna osoba z dużym doświadczeniem, zdolna do realizacji tego, co będzie uzgodnione na szczeblu przywódców.

Według prezydenta priorytetami Ukrainy będą rozwój współpracy z USA, w tym produkcja systemów Patriot, europejski projekt obrony przeciwrakietowej, integracja z UE, relacje z sąsiadami – zwłaszcza z Polską i Węgrami – a także współpraca z Chinami, państwami Bliskiego Wschodu oraz kluczowymi organizacjami międzynarodowymi na rzecz zakończenia wojny.

Oświadczenie Swyrydenko

Niedługo po zapowiedzi Zełenskiego Swyrydenko ogłosiła ustąpienie ze stanowiska i oświadczyła, że omówiła z prezydentem wyzwania stojące przed państwem oraz zmiany niezbędne do usprawnienia pracy rządu i relacji z partnerami międzynarodowymi. "Dzisiaj niezwykle ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia Ukrainy. Jestem wdzięczna prezydentowi za zaufanie i wysoką ocenę pracy naszego zespołu. Jestem dumna, że miałam zaszczyt stać na czele rządu w najtrudniejszym okresie najnowszej historii Ukrainy” – napisała w komunikatorze Telegram.

Zełenski i Swyrydenko omówili również dalsze działania. "Jestem gotowa nadal służyć państwu ukraińskiemu oraz realizować zadania mające na celu wzmocnienie pozycji Ukrainy, ochronę interesów narodowych i przybliżenie sprawiedliwego pokoju” - podkreśliła ustąpująca premierka.

Dymisja całego rządu

Deputowany Jarosław Żelezniak stwierdził w komunikatorze Telegram, że Swyrydenko najprawdopodobniej obejmie stanowisko ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. "To oznacza, że odejdzie ze stanowiska premiera, a cały rząd zostanie poddany rekonstrukcji” – napisał.

Zgodnie z ukraińskim prawem rezygnacja premiera wymaga zatwierdzenia przez parlament i pociąga za sobą dymisję całego rządu. Zdaniem deputowanych wśród możliwych następców Swyrydenko wymienia się jej poprzednika na stanowisku premiera, ministra energetyki Denysa Szmyhala, ministra obrony Mychajła Fedorowa oraz prezesa państwowej grupy energetycznej Naftohaz Serhija Koreckiego.

W niedzielę Zełenski spotkał się z Koreckim o czym poinformował w Telegramie. Prezydent powiadomił, że wysłuchał jego sprawozdania i omówił "działania mające na celu wzmocnienie odporności Ukrainy oraz zapewnienie wyników w ramach zaktualizowanej strategii politycznej państwa".

Według rozmówcy portalu Ukraińska Prawda, który poprosił o anonimowość, wśród potencjalnych kandydatów na stanowisko szefa rządu rozważa się Serhija Koreckiego, Denysa Szmyhala, Mychajło Fedorowa i mera Charkowa Ihora Terechowa. Według informacji źródła portalu w niedzielę prezydent Zełenski ma spotkać się z kandydatami.

Kariera Swyrydenko

Swyrydenko objęła stanowisko premierki Ukrainy 17 lipca 2025 r. i zastąpiła Szmyhala, który pełnił funkcję szefa rządu ponad pięć lat. Swyrydenko urodziła się w 1985 r. Ukończyła Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii z tytułem magistra zarządzania.

Rozpoczynała karierę jako ekonomistka i menedżerka w firmach międzynarodowych. Współpracowała z inwestorami z Chin. Od 2015 r. pracowała w administracji publicznej - najpierw w obwodzie czernihowskim, gdzie m.in. krótko pełniła funkcję p.o. szefowej administracji obwodowej.

Od 2019 r. Swyrydenko pracowała w ministerstwie gospodarki, a w kolejnym roku została wiceszefową biura prezydenta ds. gospodarczych. W listopadzie 2021 r. objęła funkcję wicepremierki i szefowej resortu gospodarki w rządzie Szmyhala.

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Źródło PAP
Tematy: rządWołodymyr Zełeńskidymisja
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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