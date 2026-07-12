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Najwyższy poziom ostrzeżenia polskiego MSZ dla turystów. Dotyczy także tranzytów

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 11:52
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Katar
Najwyższy poziom ostrzeżenia polskiego MSZ dla turystów. Dotyczy także podróży tranzytowych/Shutterstock
Ambasada RP w Dosze przypomniała w niedzielę, że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie dla Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia polskiego MSZ - "Nie podróżuj". Placówka zaznaczyła, że zalecenie obejmuje również podróże tranzytowe.

Mimo podpisanego 17 czerwca br. przez USA i Iran wstępnego porozumienia przewidującego rozejm do czasu wypracowania umowy o trwałym pokoju, w ostatnim czasie nasiliły się wzajemne ostrzały na Bliskim Wschodzie. Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) poinformowała w niedzielę nad ranem, że w odwecie za naloty USA przeprowadziła uderzenia w jednostki sił amerykańskich w Omanie i Katarze.

Zasady w razie ataku

Ambasada RP w Dosze przypomniała w niedzielę, że w związku z utrzymującą się sytuacją w regionie dla Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia polskiego MSZ: "Nie podróżuj". Jak podkreślono, ostrzeżenie obejmuje również podróże tranzytowe.

Placówka zaleciła, by obywatele RP przebywający w Katarze śledzili wyłącznie oficjalne komunikaty władz katarskich, polskiego MSZ RP i polskiej ambasady. Przypomniała, by w razie alertu pozostać w bezpiecznym budynku, z dala od okien, przeszklonych fasad i otwartych przestrzeni i by stosować się do zaleceń władz katarskich.

Naloty sił USA

IRGC zaatakowała pociskami balistycznymi wykorzystywaną przez amerykańskie lotnictwo bazę Al-Udeid, ok. 30 km od Dohy. Według strony irańskiej w ataku zniszczono centrum serwisowania myśliwców oraz ośrodek dowodzenia i kontroli.

Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły wcześniej naloty na ok. 140 irańskich celów wojskowych. Był to trzeci i według Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) najsilniejszy, amerykański atak na Iran w tym tygodniu.

Amerykańska armia wskazała, że naloty są odpowiedzią na irańskie ostrzały statków handlowych w cieśninie Ormuz. IRGC potwierdziła, że w nocy z soboty na niedzielę zaatakowano dwie jednostki, które nie stosowały się do irańskich zaleceń przy przechodzeniu przez ten akwen.

Czterostopniowa skala ostrzeżeń MSZ

Przyjęte 17 czerwca przez USA i Iran wstępne porozumienie ma doprowadzić do trwałego pokoju. Teheran zobowiązał się, że przez 60 dni umożliwi wolny i bezpieczny tranzyt przez cieśninę. Iran dąży jednak do utrzymania całkowitej kontroli nad Ormuzem i nakazywał statkom korzystanie tylko z wyznaczonej przez siebie trasy.

MSZ stosuje czterostopniową skalę ostrzeżeń dla podróżujących: 1 - zachowaj zwykłą ostrożność – brak szczególnych zagrożeń; 2 - zachowaj szczególną ostrożność – oznacza zagrożenie wyższe niż w Polsce; 3 - MSZ odradza podróże, które nie są konieczne – dotyczy to wyjazdów turystycznych, dopuszczalne są jedynie pilne sprawy zawodowe lub rodzinne; 4 - MSZ odradza wszelkie podróże – jest to najwyższy poziom zagrożenia, odradzane są absolutnie wszystkie wyjazdy.

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Źródło PAP
Tematy: MSZostrzeżenieambasadaKatar
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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