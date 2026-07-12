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Nocny atak Ukrainy. Płonie kluczowy dla armii obiekt w Rosji

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 10:56
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atak, Ukraina
Nocny atak Ukrainy. Płonie kluczowy dla armii obiekt w Rosji/X.com
Jednostki Sił Obrony Ukrainy przeprowadziły ostatniej nocy atak na rafinerię w Syzraniu w obwodzie samarskim, na południowym wschodzie europejskiej części Rosji, uderzono również w 10 tankowców z floty cieni - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikatorze Telegram.

"W nocy z 11 na 12 lipca przeprowadzono atak na rafinerię w Syzraniu w obwodzie samarskim Federacji Rosyjskiej. Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Skala wyrządzonych szkód oraz skutki ataku są obecnie ustalane" - napisał Sztab Generalny.

Jeden z największych zakładów rafineryjnych

Według wojska rafineria ropy naftowej w Syzraniu jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w obwodzie samarskim. Projektowa moc przerobowa zakładu wynosi około 8,5 mln ton ropy naftowej rocznie. Zakład produkuje benzyny samochodowe, olej napędowy, paliwo lotnicze oraz inne produkty naftowe, wykorzystywane między innymi do zaspokajania potrzeb rosyjskich sił zbrojnych.

Sztab Generalny dodał, że na Morzu Azowskim trafiono 10 rosyjskich tankowców oraz cztery promy. Tankowce służą do transportu rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych z pominięciem międzynarodowych sankcji, natomiast promy zapewniają logistykę wojskową oraz transport ładunków na potrzeby armii rosyjskiej.

SBS uderzyło w 90 rosyjskich statków

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) ukraińskiej armii, major Robert „Madiar” Browdi powiadomił, że w ciągu tygodnia SBS uderzyło w 90 rosyjskich statków. Flota cieni to określenie sieci głównie starych tankowców, używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Obecnie liczy ona co najmniej 600 jednostek, ale według niektórych szacunków może to być nawet około 1600 statków na całym świecie. Są to głównie tankowce małej i średniej wielkości.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaatak
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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