Białorusinka zaatakowana na dworcu w Warszawie. Mężczyzna uderzył ją w głowę

Mężczyzna uciekł z miejsca napadu

Do ataku doszło w miniony piątek na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia. Nieznany mężczyzna podszedł do Białorusinki od tyłu i uderzył ją w głowę. Sprawca bez słowa natychmiast ulotnił się z miejsca napadu.

O sprawie w mediach społecznościowych poinformowała Natalia Radzina, redaktorka naczelna portalu Karta'97. Sasza, w szoku i bólu, nie od razu zdała sobie sprawę z tego, co się stało. Nie było nikogo, kto mógłby wezwać na pomoc; ludzie spieszyli się na autobusy i nawet nie zauważyli, co się stało. Kiedy Sasza się ocknęła, poszła na policję - opisała zdarzenie Radzina.

Białorusinka skazana na 12 lat więzienia

Na razie nie wiadomo, kto zaatakował Białorusinkę i jakie były motywy napadu. Warto jednak przypomnieć, że w 2022 roku Hierasimienia została skazana zaocznie przez białoruski sąd na 12 lat więzienia za działania przeciwko państwu, czyli "wzywanie do sankcji przeciw Białorusi" i "rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji" o wydarzeniach po wyborach w 2020 r.

W sierpniu 2020 r. była pływaczka wsparła protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów i masowej przemocy, której dopuścił się wówczas reżim Alaksandra Łukaszenki. Była pływaczka już po opuszczeniu ojczyzny mówiła, że nie czuje się bezpieczna.

Hierasimienia wystąpiła przeciwko Łukaszence

Hierasimienia zdobyła dwa srebrne medale w igrzyskach w Londynie - na 50 i 100 m stylem dowolnym oraz brąz w Rio de Janeiro (2016) na krótszym z dystansów. Jest mistrzynią świata z Szanghaju (2011) na 100 m st. dowolnym i ze Stambułu na krótkim basenie (2012) oraz wielokrotną medalistką mistrzostw Europy. Karierę zakończyła w 2019 r.

Jeden ze złotych medali - wywalczony w Stambule w wyścigu na 50 m stylem dowolnym na krótkim basenie - przekazała w tym roku na aukcję, z której środki (13 500 dol.) trafiły na pomoc prześladowanym białoruskim sportowcom.

Od 2020 r. angażuje się w sprawy społeczne i polityczne. Była m.in. w gronie ponad 800 białoruskich sportowców, którzy podpisali list otwarty z żądaniem przeprowadzenia nowych, uczciwych wyborów na Białorusi, nawołujący również reżim Łukaszenki do zaprzestania przemocy wobec protestujących.