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Białorusinka zaatakowana na dworcu w Warszawie. Mężczyzna uderzył ją w głowę

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
39 minut temu
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Białorusinka zaatakowana na dworcu w Warszawie. Mężczyzna uderzył ją w głowę
Białorusinka zaatakowana na dworcu w Warszawie. Mężczyzna uderzył ją w głowę/East News
Aliaksandra Hierasimienia została napadnięta w Warszawie. Do ataku na Białorusinkę doszło na dworcu na autobusowym. Była mistrzyni świata w pływaniu otrzymała cios w głowę. "Mam nadzieję, że polskie władze przeprowadzą śledztwo i sprawca zostanie ukarany" - podkreśliła 40-latka.

Mężczyzna uciekł z miejsca napadu

Do ataku doszło w miniony piątek na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia. Nieznany mężczyzna podszedł do Białorusinki od tyłu i uderzył ją w głowę. Sprawca bez słowa natychmiast ulotnił się z miejsca napadu.

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O sprawie w mediach społecznościowych poinformowała Natalia Radzina, redaktorka naczelna portalu Karta'97. Sasza, w szoku i bólu, nie od razu zdała sobie sprawę z tego, co się stało. Nie było nikogo, kto mógłby wezwać na pomoc; ludzie spieszyli się na autobusy i nawet nie zauważyli, co się stało. Kiedy Sasza się ocknęła, poszła na policję - opisała zdarzenie Radzina.

Białorusinka skazana na 12 lat więzienia

Na razie nie wiadomo, kto zaatakował Białorusinkę i jakie były motywy napadu. Warto jednak przypomnieć, że w 2022 roku Hierasimienia została skazana zaocznie przez białoruski sąd na 12 lat więzienia za działania przeciwko państwu, czyli "wzywanie do sankcji przeciw Białorusi" i "rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji" o wydarzeniach po wyborach w 2020 r.

W sierpniu 2020 r. była pływaczka wsparła protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów i masowej przemocy, której dopuścił się wówczas reżim Alaksandra Łukaszenki. Była pływaczka już po opuszczeniu ojczyzny mówiła, że nie czuje się bezpieczna.

Hierasimienia wystąpiła przeciwko Łukaszence

Hierasimienia zdobyła dwa srebrne medale w igrzyskach w Londynie - na 50 i 100 m stylem dowolnym oraz brąz w Rio de Janeiro (2016) na krótszym z dystansów. Jest mistrzynią świata z Szanghaju (2011) na 100 m st. dowolnym i ze Stambułu na krótkim basenie (2012) oraz wielokrotną medalistką mistrzostw Europy. Karierę zakończyła w 2019 r.

Jeden ze złotych medali - wywalczony w Stambule w wyścigu na 50 m stylem dowolnym na krótkim basenie - przekazała w tym roku na aukcję, z której środki (13 500 dol.) trafiły na pomoc prześladowanym białoruskim sportowcom.

Od 2020 r. angażuje się w sprawy społeczne i polityczne. Była m.in. w gronie ponad 800 białoruskich sportowców, którzy podpisali list otwarty z żądaniem przeprowadzenia nowych, uczciwych wyborów na Białorusi, nawołujący również reżim Łukaszenki do zaprzestania przemocy wobec protestujących.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: BiałoruśWarszawaAliaksandra Hierasimienia
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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