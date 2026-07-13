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Przełomowa decyzja na Węgrzech. Prezydent pożegna się ze stanowiskiem

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 21:16
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Węgry
Węgierski parlament zajął się sprawą odwołania prezydenta/PAP/EPA
Węgierski parlament przegłosował w poniedziałek poprawkę do konstytucji, dzięki której będzie możliwe usunięcie prezydenta Tamasa Sulyoka. Powołał go na to stanowisko poprzedni parlament kontrolowany przez byłego premiera Viktora Orbana.

Otwierając w poniedziałek posiedzenie parlamentu, premier Węgier Peter Magyar oznajmił, że głosowania nad zmianami w ustawie zasadniczej sprawiają, iż jest to "ważny dzień w historii współczesnych Węgier i w procesie przejścia do demokracji".

Węgierscy posłowie prawie jednomyślni

Poprawka do konstytucji, która wprowadza również m.in. ograniczenie liczby kadencji posłów do trzech oraz utworzenie specjalnego urzędu ds. odzyskiwania i ochrony majątku w celu odzyskania środków sprzeniewierzonych w okresie rządów Orbana - została przyjęta 139 głosami za i sześcioma przeciw.

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Zwolennicy Viktora Orbana protestują

Posłowie Fideszu zbojkotowali poniedziałkowe posiedzenie parlamentu. W czwartek kilka tysięcy zwolenników Orbana protestowało przed pałacem prezydenckim w obronie Sulyoka; sam Orban nie brał udziału w wydarzeniu.

Odszedł szef frakcji parlamentarnej Fideszu

W związku z zapowiedzią wprowadzenia zmian w konstytucji, Gergely Gulyas złożył w poniedziałek rezygnację z funkcji szefa frakcji parlamentarnej Fideszu. W sobotę Magyar zapowiedział, że Sulyok będzie miał pięć dni na podpisanie nowelizacji ustawy zasadniczej. "Jeżeli tego nie zrobi, będzie można wszcząć przeciwko niemu procedurę pozbawienia urzędu" - napisał na Facebooku węgierski premier.

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Uprawnienia prezydenta Węgier

Kadencja prezydenta Tamasa Sulyoka - wybranego głosami deputowanych Fideszu i KDNP - trwa do marca 2029 r. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite. Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, może jednak m.in. kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

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Źródło PAP
Tematy: prezydentwęgryparlament
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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