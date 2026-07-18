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Lato z Radiem 2026 w Chełmie. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 13:22
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Lato z Radiem
Lato z Radiem 2026 w Chełmie. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?/AKPA
Trwają wakacje a co za tym idzie wakacyjna trasa koncertowa "Lato z Radiem i Telewizją Polską". W sobotę, 18 lipca przystankiem będzie Chełm. Na scenie nie zabraknie znanych i lubianych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Kto wystąpi? O której i gdzie będzie można obejrzeć koncertu?

Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" ruszyła w Polskę pod koniec czerwca. W każdą sobotę odwiedza jedno z wybranych miast. To w nim odbywa się impreza, której punktem kulminacyjnym jest wieczorny występ znanych i lubianych gwiazd.

Po koncertach w Bielsku-Białej, Radomiu, Zakopanem i Ełku czas na Chełm. Już w sobotę, 18 lipca wakacyjna trasa "Lata z Radiem i Telewizją Polską" zawita na Plac Niepodległości, który na jeden wieczór zamieni się w muzyczne centrum regionu.

Rusza Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?
Rusza Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?

Lato z Radiem 2026 w Chełmie. Kto wystąpi?

Koncert Lato z Radiem 2026 w Chełmie odbędzie się na Placu Niepodległości. To właśnie tam zagrają i zaśpiewają gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Swoje największe przeboje wykonają m.in.:

  • Lanberry
  • Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
  • Michał Szpak
  • Video
  • Big Cyc
  • IRA
  • Chłopcy z Placu Broni
  • De Mono
  • Małgorzata Ostrowska
  • Tatiana Okupnik
  • Papa D.

Koncert Lato z Radiem 2026 w Chełmie poprowadzą Agnieszka Woźniak-Starak, Roman Czejarek, Maciej Orłoś oraz Katarzyna Burzyńska.

Lato z Radiem 2026 w Chełmie. Kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Chełmie będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Udział w koncercie nie jest biletowany, wstęp jest darmowy.

Lato z Radiem 2026. Gdzie odbędą się koncerty?

Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca kolejnych występów artystów.

  • 25.07 – Grudziądz
  • 1.08 – Poddębice
  • 8.08 – Lublin
  • 15.08 – Mrozy
  • 22.08 – Tarnów
  • 29.08 – Gołdap
  • 5.09 – Białe Błota.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: tvpemisjaLato z Radiemkiedy i gdzie oglądać
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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