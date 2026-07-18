Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" ruszyła w Polskę pod koniec czerwca. W każdą sobotę odwiedza jedno z wybranych miast. To w nim odbywa się impreza, której punktem kulminacyjnym jest wieczorny występ znanych i lubianych gwiazd.

Po koncertach w Bielsku-Białej, Radomiu, Zakopanem i Ełku czas na Chełm. Już w sobotę, 18 lipca wakacyjna trasa "Lata z Radiem i Telewizją Polską" zawita na Plac Niepodległości, który na jeden wieczór zamieni się w muzyczne centrum regionu.

Lato z Radiem 2026 w Chełmie. Kto wystąpi?

Koncert Lato z Radiem 2026 w Chełmie odbędzie się na Placu Niepodległości. To właśnie tam zagrają i zaśpiewają gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Swoje największe przeboje wykonają m.in.:

Lanberry

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów

Michał Szpak

Video

Big Cyc

IRA

Chłopcy z Placu Broni

De Mono

Małgorzata Ostrowska

Tatiana Okupnik

Papa D.

Koncert Lato z Radiem 2026 w Chełmie poprowadzą Agnieszka Woźniak-Starak, Roman Czejarek, Maciej Orłoś oraz Katarzyna Burzyńska.

Lato z Radiem 2026 w Chełmie. Kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Chełmie będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Udział w koncercie nie jest biletowany, wstęp jest darmowy.

Lato z Radiem 2026. Gdzie odbędą się koncerty?

Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca kolejnych występów artystów.