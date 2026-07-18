Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" ruszyła w Polskę pod koniec czerwca. W każdą sobotę odwiedza jedno z wybranych miast. To w nim odbywa się impreza, której punktem kulminacyjnym jest wieczorny występ znanych i lubianych gwiazd.
Po koncertach w Bielsku-Białej, Radomiu, Zakopanem i Ełku czas na Chełm. Już w sobotę, 18 lipca wakacyjna trasa "Lata z Radiem i Telewizją Polską" zawita na Plac Niepodległości, który na jeden wieczór zamieni się w muzyczne centrum regionu.
Lato z Radiem 2026 w Chełmie. Kto wystąpi?
Koncert Lato z Radiem 2026 w Chełmie odbędzie się na Placu Niepodległości. To właśnie tam zagrają i zaśpiewają gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Swoje największe przeboje wykonają m.in.:
- Lanberry
- Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
- Michał Szpak
- Video
- Big Cyc
- IRA
- Chłopcy z Placu Broni
- De Mono
- Małgorzata Ostrowska
- Tatiana Okupnik
- Papa D.
Koncert Lato z Radiem 2026 w Chełmie poprowadzą Agnieszka Woźniak-Starak, Roman Czejarek, Maciej Orłoś oraz Katarzyna Burzyńska.
Lato z Radiem 2026 w Chełmie. Kiedy i gdzie oglądać?
Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Chełmie będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Udział w koncercie nie jest biletowany, wstęp jest darmowy.
Lato z Radiem 2026. Gdzie odbędą się koncerty?
Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca kolejnych występów artystów.
- 25.07 – Grudziądz
- 1.08 – Poddębice
- 8.08 – Lublin
- 15.08 – Mrozy
- 22.08 – Tarnów
- 29.08 – Gołdap
- 5.09 – Białe Błota.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.