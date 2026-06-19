Dziennik Gazeta Prawana logo

Wielki powrót po latach. TVP reaktywuje swój kultowy hit

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:51
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Tvp,Telewizja,Polska,(polish,Television),Building.,Warsaw,,Poland,-,December
Wielki powrót po latach. TVP reaktywuje swój kultowy hit/shutterstock
Telewizja Polska podjęła oficjalną decyzję o reaktywacji jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych formatów - "Wielkiego Testu". Program, który przez lata cieszył się dużą popularnością wśród widzów, powraca na antenę po około 2,5-letniej przerwie.

Powrót po długiej przerwie - kiedy?

"Wielki Test" to widowisko, które gościło na antenie TVP od 2008 roku. Choć program znikał z ramówki i wracał w różnych okresach, ostatnie wydanie wyemitowano jeszcze przed zmianami w strukturach Telewizji Polskiej, które miały miejsce w grudniu 2023 roku.

Jeden z prowadzących odchodzi z hitu TVP. Wiadomo, co się stało
Jeden z prowadzących odchodzi z hitu TVP. Wiadomo, co się stało

Teraz władze TVP zdecydowały się przywrócić format w odświeżonej formule. Zgodnie z zapowiedziami, reaktywowany program zadebiutuje na antenie TVP1 w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 21:30. Jak donosi serwis Press, tematami przewodnimi pierwszego odcinka po przerwie mają być kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci.

Na czym polega "Wielki Test"?

Program łączy w sobie cechy teleturnieju, edukacji oraz rozrywki. Jego istotą są pytania sprawdzające wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, takich jak:

  • historia Polski,
  • kultura i sztuka,
  • zdrowie,
  • polityka,
  • sport.

W studiu w roli zawodników tradycyjnie występują znane osobistości, które wspólnie z widzami mierzą się z przygotowanymi wyzwaniami.

Kto poprowadzi nową edycję?

Na ten moment Telewizja Polska nie ujawniła jeszcze nazwiska prowadzącego lub prowadzącej, którzy staną na czele nowej odsłony teleturnieju. Warto przypomnieć, że w przeszłości gospodarzami formatu była plejada gwiazd TVP, m.in. Piotr Kraśko, Paulina Chylewska, Sylwia Dekiert, Anna Popek, Radosław Brzózka, Przemysław Babiarz, Maciej Orłoś oraz Maciej Kurzajewski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: tvpteleturniejwielki test
Powiązane
Jeden z dziesięciu
QUIZ. Teleturniej "Jeden z dziesięciu". O to w ostatnich odcinkach pytał uczestników Tadeusz Sznuk
uczennica niesie książki, uczeń, biblioteka, księgarnia,
Oglądasz teleturnieje? Oto prosty QUIZ z wiedzy ogólnej. 10/10 i jesteś mistrz
Krzysztof Czeczot
Krzysztof Czeczot dostał pracę w TVP. Poprowadzi niezwykły teleturniej
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Jeden z najbardziej zakaźnych wirusów" znów atakuje. Eksperci ostrzegają przed letnią plagą »
Zobacz
|
Czym pryskać koper na mszyce
Czym pryskać koper na mszyce? Jak zrobić oprysk na mszyce? Domowe sposoby na mszyce na koprze
Stacja paliw Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 17 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Dariusz Parylak
Zmiany na przesmyku suwalskim. Generał Parylak: Następuje kolejna faza
lekarz, szpital
Nie tylko Szpital Południowy. Dawid Kacprzyk zawiesił współpracę z kolejną placówką
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj