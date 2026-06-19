Powrót po długiej przerwie - kiedy?

"Wielki Test" to widowisko, które gościło na antenie TVP od 2008 roku. Choć program znikał z ramówki i wracał w różnych okresach, ostatnie wydanie wyemitowano jeszcze przed zmianami w strukturach Telewizji Polskiej, które miały miejsce w grudniu 2023 roku.

Teraz władze TVP zdecydowały się przywrócić format w odświeżonej formule. Zgodnie z zapowiedziami, reaktywowany program zadebiutuje na antenie TVP1 w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 21:30. Jak donosi serwis Press, tematami przewodnimi pierwszego odcinka po przerwie mają być kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci.

Na czym polega "Wielki Test"?

Program łączy w sobie cechy teleturnieju, edukacji oraz rozrywki. Jego istotą są pytania sprawdzające wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, takich jak:

historia Polski,

kultura i sztuka,

zdrowie,

polityka,

sport.

W studiu w roli zawodników tradycyjnie występują znane osobistości, które wspólnie z widzami mierzą się z przygotowanymi wyzwaniami.

Kto poprowadzi nową edycję?

Na ten moment Telewizja Polska nie ujawniła jeszcze nazwiska prowadzącego lub prowadzącej, którzy staną na czele nowej odsłony teleturnieju. Warto przypomnieć, że w przeszłości gospodarzami formatu była plejada gwiazd TVP, m.in. Piotr Kraśko, Paulina Chylewska, Sylwia Dekiert, Anna Popek, Radosław Brzózka, Przemysław Babiarz, Maciej Orłoś oraz Maciej Kurzajewski.