Powrót po długiej przerwie - kiedy?
"Wielki Test" to widowisko, które gościło na antenie TVP od 2008 roku. Choć program znikał z ramówki i wracał w różnych okresach, ostatnie wydanie wyemitowano jeszcze przed zmianami w strukturach Telewizji Polskiej, które miały miejsce w grudniu 2023 roku.
Teraz władze TVP zdecydowały się przywrócić format w odświeżonej formule. Zgodnie z zapowiedziami, reaktywowany program zadebiutuje na antenie TVP1 w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 21:30. Jak donosi serwis Press, tematami przewodnimi pierwszego odcinka po przerwie mają być kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci.
Na czym polega "Wielki Test"?
Program łączy w sobie cechy teleturnieju, edukacji oraz rozrywki. Jego istotą są pytania sprawdzające wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, takich jak:
- historia Polski,
- kultura i sztuka,
- zdrowie,
- polityka,
- sport.
W studiu w roli zawodników tradycyjnie występują znane osobistości, które wspólnie z widzami mierzą się z przygotowanymi wyzwaniami.
Kto poprowadzi nową edycję?
Na ten moment Telewizja Polska nie ujawniła jeszcze nazwiska prowadzącego lub prowadzącej, którzy staną na czele nowej odsłony teleturnieju. Warto przypomnieć, że w przeszłości gospodarzami formatu była plejada gwiazd TVP, m.in. Piotr Kraśko, Paulina Chylewska, Sylwia Dekiert, Anna Popek, Radosław Brzózka, Przemysław Babiarz, Maciej Orłoś oraz Maciej Kurzajewski.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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