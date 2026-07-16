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Joanna Kurska pokazuje przelew z TVP. "Oto moje miesięczne wynagrodzenie"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 11:11
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Kurska
Joanna Kurska pokazuje przelew z TVP. "Oto moje miesięczne wynagrodzenie"/AKPA
Joanna Kurska przegrała w pierwszej instancji proces z TVP i szefem programu "19:30" Pawłem Płuską. Na instagramowym profilu pokazała kwotę przelewu, jaki dostawała z TVP. "Oto moje miesięczne wynagrodzenie" - napisała.

Joanna Kurska przegrała proces z TVP

Media kilka dni temu poinformowały, że Joanna Kurska przegrała w pierwszej instancji proces z TVP oraz szefem programu "19:30" Pawłem Płuską. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo żony byłego prezesa TVP. Joanna Kurska domagała się przeprosin oraz zadośćuczynienia w wysokości 100 tysięcy złotych.

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Mowa o materiale z 2024 roku, który został wyemitowany w programie "19:30". Poinformowano w nim, że gdy Joanna Kurska pracowała w TVP, zarabiała ponad 117 tysięcy złotych miesięcznie.

Joanna Kurska wydała oświadczenie

Joanna Kurska wydała w tej sprawie oświadczenie. Uznała decyzję sądu za "skandaliczną" i zrealizowaną na polityczne zamówienie władzy. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Ten wyrok to kłamstwo sądowe i kwintesencja hejtu. A uzasadnienie brzmiało jak bełkot, na tle którego pięcioletnie dziecko potrafi się lepiej wysłowić. Wyrok nie jest prawomocny. Oczywiście będę się odwoływać. Nie cieszcie się kłamcy, bo prawda w końcu zwycięży - napisała Joanna Kurska.

Joanna Kurska pokazała przelew z TVP

Teraz Joanna Kurska zamieściła kolejny post na swoim Instagramie. Pokazała w nim wyciąg z konta bankowego, na którym widać przelew z TVP, jaki dostała. Widnieje tam kwota 23 990,56 zł. Wyjaśniła, że było to wynagrodzenie za październik 2022 roku. Wówczas Joanna Kurska była szefową "Pytania na śniadanie".

Oto moje miesięczne wynagrodzenie, przykładowe za październik 2022. Byłam wtedy szefową Pytania na Śniadanie. Tak wygląda prawda o moich "miesięcznych zarobkach 117 tysięcy". Zarabiałam dwadzieścia kilka tysięcy złotych na rękę w miesiącu. To miała rozstrzygnąć sędzia: czy zarabiałam 117 tysięcy, czy nie. Dowody są w tej sprawie oczywiste. Macie je przed oczyma - napisała Joanna Kurska.

Joanna Kurska będzie się odwoływać od wyroku?

Jeszcze raz odniosła się do wyroku, jaki zapadł. Osobnym problemem jest poziom merytoryczny sądu. Uzasadnienie wyroku według Taradajczyk brzmi: "W ocenie sądu tutaj chodziło o pewien rząd wielkości, a nie o konkretną kwotę, rzeczywiście w programie zostało to wskazane o pensje. Żeby to było wskazane, że to jest miesięczny konkretny przychód." Przecież to język z "Dnia Świra" - czytamy.

Jej zdaniem z ramienia TVP nie dostarczono żadnego dowodu na przelew w wysokości 117 tysięcy złotych. Już wcześniej Joanna Kurska zapowiedziała, że będzie się odwoływać.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: tvpzarobkiJacek Kurskiproces
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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