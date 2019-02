- Policjanci wykonali już wszystkie czynności w tej sprawie. Na tym etapie można więc stwierdzić, że mamy do czynienia z osobą ukrywającą się. O powyższym poinformowano właściwy sąd. Liczmy teraz na zmianę ze strony Sądu nakazu doprowadzenia do aresztu śledczego na list gończy, co zwiększy nasze możliwości działania – powiedział PAP kom. Sylwester Marczak z KSP. Dodał, że zmiana nakazu doprowadzenia na list gończy da funkcjonariuszom "pełne spektrum szeroko rozumianej pracy operacyjnej".

Do tej pory policja sprawdziła wszystkie miejsca, w których Marek F. mógł mieszkać i przebywać, w tym placówki zdrowia psychicznego. Radio Zet podawało we wtorek, że biznesmen może przebywać w szpitalu psychiatrycznym.