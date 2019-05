Będziemy prezentować wam zwierzaki, które są wyjątkowe i marzą o nowym domu. Będziemy chcieli także, żeby wszyscy, którzy noszą się z zamiarem adopcji psa lub kota wiedzieli, jak to zrobić. Jak podejść do tego z pełną odpowiedzialnością, tak by zwierzę trafiło ostatecznie w dobre, przyjazne pełne miłości miejsce - #AdopcjaOdpowiedzialność.

W ubiegłym roku w okresie wakacyjnym media alarmowały, że Polacy masowo porzucali swoje psy i koty, często wcześniej adoptowane, by móc beztrosko wyjechać na wakacyjne wojaże. Chcemy, żeby takich sytuacji było jak najmniej.

A dziś prezentujemy wam Winyla.

Jak opisują go pracownicy schroniska w Celestynowie?

Winyl przyjechał do nas parę tygodni temu. Przez jakiś czas mieszkał na ulicy pod szkołą, gdzie był dokarmiany. Gdy trafił do schroniska był całkowicie zamknięty w sobie, trząsł się, był zalękniony. Po kwarantannie, gdy już trochę przywykł do realiów okazało się, że to niespełna roczne wybuchowe dziecko!!! Zaczął biegać, skakać, bawić się, zwracać na siebie uwagę i prosić o kontakt. Sięga nieco nad kolano, ale nie jest postawny. Waży pewnie ok. 13 kg. Ładnie spaceruje, lubi towarzystwo ludzi i większości miłych psiaków. Szuka aktywnej rodzinki, która zniweluje jego energiczne pokłady. Ma bardzo krótką sierść, więc oczywiście DOM/MIESZKANIE, żadna buda :)

Jeśli Winyl skradł wasze serce, to musicie skontaktować się ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie>>>

Adopcja nie jest prostą sprawą i warto o tym wiedzieć. Dlatego przygotowaliśmy dla was SPECJALNY PORADNIK: JAK ADOPTOWAĆ ZWIERZĘ ZE SCHRONISKA>>>

A jeśli już zdecydujecie się na adopcję sprawdźcie, jak powinny wyglądać pierwsze chwile z nowym pupilem w naszym PORADNIKU