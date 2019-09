Do ataku doszło 23 grudnia 2018 r. podczas seansu filmowego w kinie w jednym ze szczecińskich centrów handlowo-rozrywkowych. 26-latek – jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie – "działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonego wielokrotnie ugodził go nożem w klatkę piersiową, w okolice łopatek, ręce, szyję i obojczyk, czym spowodował między innymi mnogie rany kłuto-cięte szyi i klatki piersiowej". Zaatakowany zmarł w szpitalu.

Drugi z mężczyzn został ugodzony w klatkę piersiową, szyję i ręce, "co skutkowało powstaniem rozległej rany ciętej szyi i przecięciem dużych naczyń szyjnych w postaci tętnic i żył szyjnych"; rany kłute klatki piersiowej i cięte na obu barkach "spowodowały krwawienie na granicy wstrząsu hipowolemicznego, co stanowiło chorobę realnie zagrażającą życiu". Mężczyźnie pomocy udzieliły osoby trzecie, przewieziono go do szpitala i udało się go uratować.

Jak ustalili śledczy, oskarżony znał jednego z pokrzywdzonych, a "po uprzednim ustaleniu, że tego dnia mężczyzna ten wraz ze swoim znajomym wybiera się do kina – nabył bilet na ten sam seans, a następnie sam również udał się do tego kina". Gdy był już na miejscu, usiadł w rzędzie tuż za dwoma mężczyznami, a następnie wyjął nóż i zaatakował ich.

26-latek usłyszał zarzut zabójstwa jednego z mężczyzn oraz usiłowania zabójstwa drugiego. Został zatrzymany na miejscu zdarzenia, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu – oskarżony nadal przebywa w areszcie.

Jak podała prokuratura, mężczyzna nie był wcześniej karany, a w toku śledztwa "nie ustosunkował się do treści stawianych jemu zarzutów" i odmówił składania wyjaśnień.

Za zabójstwo grozi mu dożywotnie więzienie.

Według nieoficjalnych informacji, podawanych przez lokalne media, powodem ataku była zazdrość 26-latka. Mężczyzna miał być byłym partnerem jednego z zaatakowanych.