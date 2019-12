Mówimy o zakończeniu pewnego etapu inwestycji, który przywraca obsługę pasażerską na jednym torze. Tam już są zrobione przystanki, jesteśmy gotowi do tego, żeby nowy rozkład jazdy, który będzie obowiązywał od weekendu, przywrócił pociągi na ten odcinek – powiedział na briefingu prasowym w środę w Lublinie członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Arnold Bresch.

Bresch powiedział, że przywrócona zostanie komunikacja "bezpośrednio, tą najkrótszą drogą” z Lublina do Warszawy, a także przywrócony zostanie ruch regionalny na odcinku między Nałęczowem a Lublinem.

Obecnie pociągi na trasie Lublin – Warszawa kursują objazdem przez Lubartów, Parczew i Łuków. W nowym rozkładzie jazdy PKP od 14 grudnia po zmodernizowanym torze przez Puławy i Dęblin na trasie Lublin-Warszawa pojedzie 11 par pociągów PKP Intercity oraz cztery pary pociągów Przewozów Regionalnych. Dodatkowo dwie pary pociągów będzie jeździło dalej trasą przez Parczew i Łuków.

Czas przejazdu najszybszym pociągiem po zmodernizowanym torze – jak informuje PKP - wyniesie ok 2 godz. 16 minut. To jeszcze nie jest jakieś szalone przyspieszenie. Nie można tu mówić jeszcze o przyspieszeniu ze względu na to, że jeszcze prowadzone są roboty, są ograniczenia prędkości. To jest nadal plac budowy - powiedział dziennikarzom dyrektor zakładu linii kolejowej PKP PLK w Lublinie Andrzej Matysiewicz.

Obecnie trwają prace przy budowie drugiego toru linii nr 7, który ma być gotowy do końca przyszłego roku. Prowadzone są też roboty przy budowie łącznicy kolejowej między liniami 7 i 68. To połączenie, nowym torem, linii prowadzącej z Lublina do Stalowej Woli z linią do Warszawy umożliwi omijanie stacji Lublin przez pociągi towarowe, a to z kolei da możliwość uruchomienia kolei aglomeracyjnej.

Pierwotny termin zakończenia inwestycji przewidziany był na początek 2020 r., ale ze względu na zejście z budowy głównego wykonawcy prac w 2018 r. ostateczny termin został zmieniony i przesunięty do 2022 roku.

Firma Astaldi jesienią ub. roku zaprzestała wykonywania kontraktu na prace między Dęblinem a Lublinem. W końcu marca tego roku PKP-PLK podpisała umowy z nowymi wykonawcami: firmą Budimex na odcinek Dęblin–Nałęczów oraz z firmą Track Tec Construction na odcinek Nałęczów–Lublin.

Mniej więcej rok temu byliśmy w sytuacji, gdy ta budowa była bez wykonawcy. Mieliśmy wtedy też wielki problem z podwykonawcami, którzy zostali pozostawieni przez wykonawcę bez rozliczenia. Te wszystkie problemy udało nam się rozwiązać – powiedział Bresch.

Modernizacja linii nr 7 Lublin – Warszawa jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Po zakończeniu inwestycji czas przejazdu najszybszego pociągu między Lublinem a Warszawą skróci się do około 1h 30 min. Pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h. Powstanie 77 nowych peronów i 11 nowych podziemnych przejść dla pieszych, które poprawią komfort obsługi.

Wartość projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” wynosi ponad 3,5 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 2,9 mld zł.