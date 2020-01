Administratorzy facebookowej strony Patriotyczny Krotoszyn udostępnili kilkuminutowy filmik - przeróbkę fragmentu filmu "Upadek" z 2004 r. Chodzi m.in. o scenę, w której Adolf Hitler każe podwładnym opuścić gabinet.

Oryginalny dźwięk występujących w scenie osób został wyciszony, a zamiast Hitlera o budżecie Krotoszyna - według relacji burmistrza - miał wypowiadać się on i jego urzędnicy.

"Zostają Czuszke, Galicki, Kurek i ja" – miał powiedzieć filmowy Hitler głosem burmistrza Krotoszyna.

W tej scenie zostały wymienione nazwiska krotoszyńskich urzędników - wiceburmistrza Ryszarda Czuszke, skarbnika Grzegorza Galickiego i naczelnika wydziału gospodarki komunalnej Michała Kurka.

Widziałem ten filmik i nie mam wątpliwości, że dotyczy mnie i urzędników – powiedział PAP Marszałek. Dodał, że zostali powiązani z Hitlerem i generałami niemieckimi, uznanymi za zbrodniarzy wojennych. Podkreślił, że jest z wykształcenia historykiem i dlatego ten filmik szczególnie go oburza. Granice dobrego smaku zostały przekroczone - stwierdził.

Franciszek Marszałek o swoim podejrzeniu znieważenia funkcjonariuszy publicznych zawiadomił prokuraturę w Krotoszynie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler powiedział PAP, że "wstępna analiza treści może wskazywać nie tylko na znieważenie funkcjonariusza publicznego, ale również propagowanie ustroju faszystowskiego".

Przestępstwo znieważenia zagrożone jest karą do dwóch lat więzienia.

Filmik zniknął z sieci, ale - jak zapewniono we wpisie na stronie Patriotyczny Krotoszyn - ma wrócić. "Pytacie Państwo, gdzie jest film i czy będzie można go jeszcze raz zobaczyć? Będzie można! Lada dzień (...) poprosimy Was o udostępnienie go babci, dziadkowi, cioci, znajomemu i innym zatroskanym stanem zarządzania gminy Krotoszyn" - napisano 20 stycznia.