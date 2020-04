22-latek z Czechowic-Dziedzic wyszedł na spacer, żeby zapalić papierosa. Zrobił to przed komisariatem policji. Nie dość, że złamał tym obowiązujące obostrzenia w przemieszczaniu się, to jeszcze swoją postawą wykazał wyjątkowo lekceważący stosunek do prawa wprowadzonego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Policjanci ustalili, że jedynym powodem jego zachowania była chęć zakpienia sobie z zagrożenia epidemią i obowiązujących przepisów o jej zwalczaniu – powiedział rzecznik bielskich policjantów asp. szt. Roman Szybiak.

Policjanci skierowali przeciwko 22-latkowi wniosek o ukaranie do sądu w Pszczynie, który może nałożyć na niego grzywnę 5 tys. zł.

Ponieważ mężczyzna swoją postawą rażąco zlekceważył prawo, policjanci wystąpili też do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może na lekkomyślnego czechowiczanina nałożyć karę finansową nawet 30 tys. złotych – dodał Szybiak.