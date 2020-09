Tak długo, jak podchodzimy do tematu osób LGBT ze złą wiarą, zakładając, że są złe, oszukują, grają w jakąś nieczystą polityczną grę, to ciężko będzie Wam kochana Polsko dostrzec, co te osoby tak naprawdę mają do powiedzenia – mówił aktywista z kolektywu LGBTQ "Stop bzdurom" w rozmowie z Radiem ZET.

Pytana przez Beatę Lubecką o zniszczenie samochodu fundacji pro-life, odpowiedział, że "jeśli to jest chuligaństwo, prowodyrstwo, jeżeli to niespotykana skala przemocy, to chciałaby zapytać czego doświadczają osoby z mojej społeczności?".

Na pytanie, czy walka o własne interesy uzasadnia przemoc, odpowiedział, że "absolutnie". Jego zdaniem uzasadnioną formą przemocy jest np. samoobrona.

Michał Sz. pytany o swoją orientację, odpowiedział, że metrykalnie jest mężczyzną i to ma wpisane w dowodzie, ale nie odnajduje się w męskiej roli. Podkreślił, że "problem z rolą męską jest taki, że większość przemocy stosują mężczyźni". Dopytywany o zmianę płci, odpowiedział, że w Polsce półtora roku trwa sama przeprawa z dokumentami w tej kwestii.

To nie jest tak, że nie chcę dokonać korekty płci.To nie jest tak, że wydaje mi się, że jestem kobietą i jest to jakieś nieporozumienie. Jestem osobą niebinarną. Nie identyfikuję się ani jako mężczyzna ani kobieta – powiedział.