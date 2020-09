Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

W środę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na Pomorzu miejscami duże. W szczytowych partiach Sudetów możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25 do 29 st., chłodniej w pasie nadmorskim, od 20 do 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Za wyjątkiem Podkarpacia miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska i Małopolski możliwe lokalne burze. Temperatura minimalna od 12 do 16 st., miejscami na północy kraju oraz w dolinach Bieszczad od 9 do 11 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich; w pasie nadmorskim wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków północnych.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W pomorskiem, a także na wschodzie i południu kraju miejscami przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze; w drugiej połowie dnia zjawiska będą zanikać. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 15 st., 16 st. na północy kraju i Podhalu, około 18 st. w centrum, do 21 st. na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, na północy miejscami dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i północny.

W środę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 29 st. Wiatr słaby, chwilami wzmagający się do umiarkowanego, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura minimalna około 14 st. Wiatr słaby, po północy wzmagający się do umiarkowanego, nad ranem porywisty, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna około 18 st. Wiatr umiarkowany, chwilami wzmagający się do dość silnego, porywisty, północny, jedynie początkowo również północno-zachodni. Porywy wiatru do 55 km/h.