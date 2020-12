Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach poinformował w poniedziałek, że do zdarzenia doszło po godzinie 16 w niedzielę. Policjanci zostali poproszeni o interwencje wobec pary, która na terenie jednej z galerii handlowych w Starachowicach, nie przestrzegała obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Reklama

Szarpanina z mundurowymi

- Kiedy policjanci poprosili te osoby o dane, kobieta i mężczyzna odparli, że nie popełnili żadnego wykroczenia. Gdy policjanci poinformowali ich, że w takim razie zostaną zatrzymani do ustalenia personaliów, doszło do szarpaniny. Mężczyzna uderzył policjanta w ręce i odepchnął go, kobieta chcąc pomóc mężczyźnie, szarpała umundurowanego funkcjonariusza – powiedział PAP sierżant sztabowy Paweł Kusiak.

Ostatecznie para została zatrzymana i doprowadzono do Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. 61-latka i 63-latek są podejrzewani o naruszenie nietykalności policjanta na służbie, za co może grozić nawet 10 lat więzienia.

Małżeństwo odpowie także za nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Ile interwencji minionej doby?

Maciej Ślusarczyk, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach poinformował, że minionej doby funkcjonariusze podjęli 129 interwencji wobec osób nieprzestrzegających obostrzeń sanitarnych. - Zdecydowana większość dotyczy nieprzestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa, także na terenie galerii handlowych – powiedział Ślusarczyk.