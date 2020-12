Na razie jednak w obrocie jest zaledwie 10 tys. dawek, w tym tygodniu – najdalej do środy – do Polski ma trafić kolejne 300 tys. Za kilka tygodni partie dostaw mają wzrosnąć do 320 tys. Ale to, jak słyszymy, w dalszym ciągu nie powinno być trudne do szybkiego zagospodarowania. – Chcemy, by co tydzień taka liczba trafiała do Polski, aby jeszcze w styczniu osiągnąć przynajmniej pół miliona zaszczepionych – mówi osoba z kręgów rządowych. Jak jednak przyznaje, na dziś większym problemem jest dostępność szczepionek na rynku niż system dystrybucji. Od 6 stycznia powinna być dopuszczona szczepionka firmy Moderna.