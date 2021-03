"Nie no na serio. DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA pokazuje żołnierzy, ale jest im wstyd, że ganiają w oporządzeniu z lat 70-tych, więc użyli fotoszopa, żeby nie było widać stalowego hełmu wz.67/75 po wojskowym remoncie Serio k.. dokleili im w fotoszopie, że niby mają hełmy kewlarowe xDDDD. TEN KRAJ TO ŻART" - czytamy we wpisie na Facebooku bloga Gunblog - Broń Palna.

Post z oficjalnego profilu Dowództwa Garnizonu Warszawa na Facebooku już zniknął. To tam pojawiły się zdjęcia żołnierzy Pułku Ochronnego w czasie ćwiczeń w pełnym umundurowaniu. "Ochotnicy szkolą się w pokonywaniu terenu różnymi sposobami, transporcie rannych na polu walki oraz przenoszeniu skrzynki z amunicjami" - mogliśmy przeczytać w opisie fotografii.