W środę w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender", który dotyczy wypowiedzenia przez Polskę tzw. konwencji stambulskiej i zobowiązania rządu do opracowania międzynarodowej konwencji praw rodziny.

Protest Strajku Kobiet

W proteście przeciwko wycofaniu konwencji po godz. 18.30 przed Sejmem zgromadzili się protestujący związani m.in. z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, który zorganizował protest.

Demonstracji mają ze sobą transparenty jak np. "Prawa Kobiet". Niektórzy z nich trzymają flagi Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, widać także flagi tęczowe. Ulica Wiejska i Matejki są wyłączone z ruchu. Na miejscu protestu są spore siły policji. Policjanci stoją wzdłuż barierek odgradzających Sejm. Funkcjonariusze legitymują zgromadzonych.

Organizatorzy podkreślali wcześniej, że tzw. konwencja stambulska daje dodatkowe zabezpieczenie ofiarom przemocy domowej oraz chroni rodziny oraz najbardziej narażonych na przemoc, czyli kobiety, dzieci i osoby dyskryminowane ze względu na płeć.

Kontrmanifestacja Młodzieży Wszechpolskiej

Przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego jest również kontrmanifestacja Młodzieży Wszechpolskiej. Policja oddziela od siebie obie manifestacje.

Demonstracji pierwszej manifestacji mają ze sobą transparenty jak np. "Prawa Kobiet", "Mamo i tato kochajcie mnie, twoje dziecko LGBT", "Przemoc nie, konwencja tak", "Świeckie państwo, świeckie prawa, a nie boskie". Niektórzy z nich trzymają flagi Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, widać także flagi tęczowe. Demonstracji skandują "Polska laicka, nie katolicka", "J*** Ordo Iuris", "Prawa człowieka, nie Kościoła".

Demonstracji drugiej manifestacji mają np. transparent i flagę z "Mieczykiem Chrobrego".

Ulica Wiejska i Matejki są cały czas wyłączone z ruchu. Na miejscu protestu są spore siły policji. Policjanci stoją wzdłuż barierek odgradzających Sejm. Funkcjonariusze legitymują zgromadzonych. Policja wygłasza także komunikaty, że w tym miejscu nie zostały zgłoszone żadne zgromadzenia i prosi o rozejście się.

Projekt Ordo Iuris

Przygotowany m.in. przez Instytut Ordo Iuris projekt ustawy zakłada wyrażenie zgody na wypowiedzenie konwencji stambulskiej i zobowiązanie rządu do opracowania międzynarodowej konwencji praw rodziny.

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

W lipcu minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro złożył do minister rodziny wniosek o wszczęcie procedury wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Do wypowiedzenia tego dokumentu wzywali też inni politycy Solidarnej Polski. Jeszcze w lipcu premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności konwencji z konstytucją. Według premiera dokument ten nie pozwala państwu na zachowanie bezstronności w odniesieniu do przekonań światopoglądowych.