Ponad 20 polskich medyków w czwartek poleci do Brukseli; w ciągu trzech dni zaszczepią 3,5 tys. pracowników kwatery głównej NATO. Do szczepień wykorzystana będzie szczepionka AstraZeneca z polskich zasobów.

Zawsze byliśmy lojalnym i rzetelnym sojusznikiem NATO. I tak samo traktujemy inicjatywy Sojuszu związane z walką z pandemią, bo wierzymy, że tylko solidarne działanie z naszymi Przyjaciółmi przyniesie światu szybki powrót do normalnego życia - napisał w niedzielę na Facebooku premier.

We wpisie poinformował, że Polska została oficjalnie zaproszona przez NATO, "aby polskie zespoły medyczne przeprowadziły szczepienia w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli".

Ważna misja

To ważna misja, bo NATO jest organizacją zapewniającą bezpieczeństwo dla ok. miliarda ludzi na świecie i oczywiście się jej podejmiemy - podkreślił Morawiecki.

Poinformował też, że "szybkim zapewnieniem odporności na wirusa kluczowym decydentom i pracownikom centrali Sojuszu" zajmie się polski Zespół Natychmiastowego Reagowania Medycznego. Od jego pracy zależeć będzie tak naprawdę zapewnienie ciągłości operacyjnej Dowództwa NATO. Leży to w interesie naszego wspólnego bezpieczeństwa. Szczególnie, że wszyscy przygotowujemy się do ważnego szczytu NATO pod koniec tego roku - podkreślił szef rządu.

Dla nas solidarne działanie w ramach Sojuszu oraz rzetelne wywiązywanie się z zobowiązań sojuszniczych nie jest tylko pustym sloganem. I z tego w NATO słyniemy. Takie zaproszenie oznacza, że nasi Partnerzy doceniają doświadczenie i wiedzę naszych lekarzy, ale także skuteczność polskiego systemu szczepień. Nie ukrywam, że jestem z tego powodu bardzo dumny - dodał.

Premier przypomniał też, że polskie zespoły medyczne od początku pandemii pomagały ludności cywilnej w innych krajach. I to nie tylko w Wielkiej Brytanii i na Słowacji, gdzie ich błyskawiczna pomoc odbiła się szerokim echem w całej Europie, ale także m.in. we Włoszech (Lombardia), USA (Chicago), Słowenii i w innych krajach. Dostarczyliśmy również sprzęt ochronny potrzebującym m.in. do Iraku, Kosowa, na Białoruś, do Hiszpanii, Włoch, Gruzji oraz na Ukrainę. Tylko solidarnie wygramy z wirusem - napisał Morawiecki.

Stoltenberg dziękuje

W niedzielę na Twitterze o akcji szczepień napisał też sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Jestem wdzięczny Polsce i premierowi Morawieckiemu za gotowość do wsparcia szczepień COVID-19 w kwaterze głównej NATO - napisał. Sekretarz generalny NATO ocenił też, że Polska jest silnym sojusznikiem, który udzielił wsparcia wielu innym sojusznikom i partnerom we wspólnej walce z pandemią.