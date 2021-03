Początek tygodnia będzie jeszcze chłodny i deszczowy, ale już od wtorku czeka nas więcej słońca i będzie zdecydowanie cieplej. W połowie tygodnia na termometrach zobaczymy nawet 21 stopni, ale uwaga – pojawią się również burze – zwłaszcza w czwartek.

Ciepło pozostanie z nami do czwartku. Pod koniec tygodnia zmiana pogody; czeka nas spływ zimnego powietrza z północy i ponownie powróci chłodniejsza aura wraz z opadami deszczu ze śniegiem, a lokalnie samego śniegu.

W poniedziałek dużo chmur i w całym kraju opady deszczu. Temperatura od 6 do 14 stopni C.

Na wybrzeżu dość silny i porywisty południowo-zachodni wiatr.

Wtorek i środa

We wtorek i środę Polska dostanie się w zasięg wyżu znad Europy południowej i z południowego zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. Zza chmur wyjrzy słońce, tylko na południowym wschodzie będzie trochę większe zachmurzenie i, głównie we wtorek, tam popada słaby deszcz.

W całym kraju wzrośnie też temperatura powietrza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, tam 21 stopni; najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 6 – 10 stopni.

Wielki Czwartek

We czwartek pogoda będzie zróżnicowana: na północy kraju już pochmurnie, deszczowo i chłodno, a temperatura będzie w przedziale od 8 do 14 stopni C. Na pozostałym obszarze zachmurzenie zmienne, opady deszczu i lokalne burze, ale jeszcze ciepło, od 15 do 20 stopni C.

W czasie burz wiatr będzie porywisty.

IMGW wyjaśnia, że taki podział Polski na dwie różne strefy pogodowe związany będzie z przemieszczaniem się z północy na południe, ułożonego równoleżnikowo, chłodnego frontu atmosferycznego. Za frontem, z północy, napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Wielki Piątek

W od piątku Polska będzie pomiędzy wyżem nad Atlantykiem a niżem znad Rosji i ta sytuacja sprzyjać będzie spływowi nad nasz kraj zimnego powietrza z północy.

Czeka nas zatem zdecydowane ochłodzenie. W ciągu dnia temperatura od 4 do 12 stopni C., a w nocy może spaść lokalnie nawet do -3 stopni C.

W piątek i sobotę zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu a na Pomorzu, w rejonach podgórskich i gdzieniegdzie na wschodzie kraju, także deszczu ze śniegiem i lokalnie samego śniegu.