To zamierza wykorzystać polski rząd . Jak mówią nasi rozmówcy: kluczowe jest teraz nawet nie kto, tylko ilu będzie zaszczepionych. Zgodnie z zasadą, że im więcej i im szybciej, tym lepiej. Dlatego władze chcą – być może już od wakacji, kiedy zwiększy się liczba dostarczanych dawek – włączyć do programu uodparniania nastolatków. To jest istotne także dlatego, że lekarze coraz częściej obserwują u nich cięższy przebieg choroby – do tej pory przechodziły one COVID-19 najczęściej bezobjawowo.