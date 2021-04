Mimo upływu lat, ze śmiercią Przemysława Gosiewskiego jego rodzice nie mogą się pogodzić. Jadwiga i Jan Gosiewscy stworzyli już izbę pamięci, postawili nawet synowi pomnik przed domem.

Przemko mój zasłużył sobie na to, żeby przyczyna jego śmierci była wyjaśniona - podkreśla Jadwiga Gosiewska.

Raport jeszcze w kwietniu?

Tymczasem, jak zapewnia Antoni Macierewicz, raport jest gotowy i ma być opublikowany jeszcze w tym miesiącu. Nie został przegłosowany przez całą komisje.

Przyczyną była eksplozja, przyczyną było zniszczenie samolotu na skutek wybuchu - mówił Macierewicz w Telewizji Trwam.

Film z raportu opublikowała z kolei Telewizja Republika. To wizualizacja tego, jak miała przebiegać katastrofa.

Jak można było dzisiaj wypuścić film, zajawiając go krzykiem ofiar z pokładu samolotu? Jak można zrobić to tym wszystkim, którzy to przeżyli? To jest podłość - ocenia Barbara Nowacka (KO), która w katastrofie straciła matkę, Izabelę Jarugę-Nowacką.

"Antoni nas zawiódł"

Rodzice Przemysława Gosiewskiego chcieliby międzynarodowego śledztwa.

Jest mi bardzo przykro, że Antoni nas zawiódł w jakiś tam sposób przedłużaniem (...) Należałoby zmienić przewodniczącego – kwituje Jadwiga Gosiewska.