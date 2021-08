Do wypadku doszło w czwartek ok. godz. 11.45 przy poznańskim rondzie Starołęka.

Wstępnie mamy 31 poszkodowanych osób, w tym kilka osób jest ciężko rannych. Cały czas trwa akcja ratownicza, wszystkim jest udzielana pomoc. Po udzieleniu pomocy rannym, policjanci będą przeprowadzać oględziny miejsca zdarzenia – powiedziała PAP Mróz.

Na miejscu trwa akcja m.in. policji i straży. Lądował także śmigłowiec LPR.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że motorniczy kierujący tramwajem linii nr 12 najechał na tył poprzedzającego go tramwaju linii nr 7. Obecnie policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i kierują ruchem drogowym. Ruch tramwajów jest wstrzymany – dodała.

W wyniku wypadku jeden z motorniczych został uwięziony w tramwaju. Oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu st. kpt. Michał Kucierski powiedział PAP, że "motorniczy został już uwolniony z pojazdu i śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala".

Rondo wyłączone z ruchu

Poznańskie MPK poinformowało, że po wypadku rondo Starołęka zostało wyłączone z ruchu tramwajowego.

Dla linii tramwajowych wyznaczono objazdy: linia 1 i 7 w obu kierunkach kursuje przez 28 Czerwca - Górną Wildę - Strzelecką - Most Rocha, linia nr 11 została skrócona do skrzyżowania Głogowska/Hetmańska, linia nr 12 została skrócona do pętli Dębiec, linia nr 17 skrócona do Unii Lubelskiej, natomiast linie 9 i 13 do Unii Lubelskiej dojeżdżają przez Górny Taras Rataj.

Dla pasażerów uruchomiono autobus za tramwaj na trasie Kórnicka/Jana Pawła II - Rondo Rataje - Rondo Starołęka - 28 Czerwca/Hetmańska.

Problemy w rejonie ronda Starołęka mają także kierowcy samochodów; tworzą się duże korki. Służby i władze miasta apelują o omijanie miejsca zdarzenia i wybieranie alternatywnej drogi.