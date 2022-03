Banknoty i monety kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski nawiązują do ważnych wydarzeń, upamiętniają wybitne postaci, autorytety i ich zasługi dla historii Polski. Serią „Wielcy polscy ekonomiści” NBP pragnie uhonorować wielkich Polaków, których dorobek tworzy historię rodzimej ekonomii.

Zreformował finanse państwa

Władysław Grabski – polski polityk, ekonomista, historyk, działacz niepodległościowy żyjący w latach 1874-1938. To jemu Polacy zawdzięczali reformę walutową z 1924 r., która doprowadziła do stabilizacji budżetu oraz zduszenia hiperinflacji.

W swoim dziele „O własnych siłach” pisał:

„Ażeby wśród narodów świata zdobyć, a nawet utrzymać należne nam stanowisko, winniśmy wyrobić w sobie cnoty gospodarcze, czyli urobić charakter i usposobienie najszerszych warstw ludności, pracujących czy fizycznie, czy umysłowo, byśmy w walce ekonomicznej nie czuli się od innych słabszymi i mogli rachować na powodzenie w rywalizacji na arenie świata”.

Srebrna moneta kolekcjonerska poświęcona Władysławowi Grabskiemu jako pierwsza w tym roku wzbogaci serię „Wielcy polscy ekonomiści”. Narodowy Bank Polski zaplanował jej emisję na 21 kwietnia 2022r.

Walczył o lepsze jutro

Leon Biegeleisen – ekonomista i naukowiec. Popierał stopniowe prospołeczne reformy, uznając zarazem, że zarówno publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa mogą działać równie efektywnie. Był zwolennikiem aktywnej polityki państwa. W swoim dziele – „Wstęp do nauki ekonomii społecznej” napisał:

„Jeśli kiedy, to właśnie w tej chwili, gdy przewartościowują się obok nas i u nas wszelkie wartości, burzą się i powstają nowe światy w tempie nieraz zawrotnym, oderwanie się od tego lub innego odcinka rzeczywistości i wniknięcie w podstawy poznania społeczno-ekonomicznego może przyczynić się do przyśpieszenia osiągnięcia tego, co nam wszystkim przyświeca, także i w badaniu naukowym: lepszego i trwalszego jutra”. Moneta kolekcjonerska poświęcona temu wielkiemu ekonomiście ukaże się 5 maja 2022 r.

Zyskał międzynarodową sławę

Jan Stanisław Lewiński – naukowiec, dydaktyk, publicysta. Jego prace chętnie publikowano za granicą, co przyniosło mu międzynarodową sławę. Wielką uwagę poświęcał zagadnieniom pieniądza i kredytu oraz ich związkowi z cenami. W „Zasadach ekonomii politycznej” odnotował: „Wiemy, że praw przyrody zmienić nie możemy; musimy się im podporządkować. To samo można powiedzieć i o prawach ekonomicznych”.

Pisał także: „Teoria i rzeczywistość dają się porównać do dwóch kół zębatych, które muszą być dokładnie do siebie dopasowane. Koło teoretyczne, skonstruowane bez myśli o jego zastosowaniu, w mechanizmie naukowym nigdy sprawnie swego zadania spełniać nie będzie. Nawet największy wysiłek myśli nie przezwycięży tej trudności”. 10‑złotowa srebrna moneta kolekcjonerska poświęcona temu wielkiemu ekonomiście ukaże się 5 maja 2022 r.

Seria monet kolekcjonerskich NBP „Wielcy polscy ekonomiści”

Seria monet kolekcjonerskich NBP „Wielcy polscy ekonomiści” została zainaugurowana w 2017 r. Jej celem było upamiętnienie wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie ekonomii, których dorobek przyczynił się do rozwoju tej nauki.

Serię kolekcjonerską tworzą monety o nominale 10 zł z wizerunkami zasłużonych polskich ekonomistów. Jako pierwsza została wyemitowana moneta z podobizną Mikołaja Kopernika, którego przede wszystkim znamy jako wybitnego astronoma, choć znaczący jest również jego dorobek w dziedzinie ekonomii. Na kolejnych monetach pojawiły się także wizerunki m.in. Fryderyka Skarbka, Edwarda Taylora i Tadeusza Brzeskiego. W ramach serii monet „Wielcy polscy ekonomiści” jesienią 2022 r. NBP przypomni także sylwetki Władysława Zawadzkiego i Michała Kaleckiego.

Monety kolekcjonerskie wyróżniają się nietypowymi rozwiązaniami technicznymi graficznymi

Monety kolekcjonerskie, w związku z ich szczególnym charakterem, różnią się od monet obiegowych. Są bite ze srebra i złota, mogą być uatrakcyjniane poprzez dodanie ozdobnych elementów, np. bursztynu, cyrkonii, szkła czy ceramiki lub przez zastosowanie technik dodatkowych, jak nadruk wykonany w technice tampondruku lub druku UV, selektywne złocenie czy matowienie laserowe.

Zakup monety − stacjonarnie lub online

Monety kolekcjonerskie może nabyć każdy, kto chciałby wzbogacić swoją kolekcję lub dopiero ją otworzyć. To także oryginalny pomysł na prezent. Zakupu można dokonać w sklepie internetowym kolekcjoner.nbp.pl oraz w 16 Oddziałach Okręgowych NBP zlokalizowanych w każdym mieście wojewódzkim.

Szczegółowe informacje o zaplanowanych emisjach monet i banknotów kolekcjonerskich, datach i nominałach dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego w Planie emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych na 2022 r.